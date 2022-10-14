В поддержку женщин в Актау подписан меморандум о сотрудничестве

О необходимости такого сотрудничества говорит то, что гендерная политика в стране оставляет желать лучшего. За последние 10 лет по показателям гендерного равенства «Globalgendergap – Global Gender Gap» Казахстан занял 76-е место, потеряв 12-ю позицию из 146 стран. А по показателю принятия решений женщинами Казахстан занимает 105-е место из 146.Меморандум как раз направлен на то, чтобы изменить ситуацию к лучшему, повысить статус казахстанских женщин. Предполагается также совместная работа по повышению качества жизни и благосостояния женщин в Казахстане.Эти функции, в частности, лежат на плечах Ассоциации «Альянс женских сил Мангистау», которая была создана в сентябре 2019 года. Ассоциацию возглавила предприниматель и меценат Зарета Фаталиева. Она отмечает, что проект призван не только для оказания помощи женщинам, которые остались в трудной жизненной ситуации, но решать проблемы, связанные с гендерным неравенством.- Ведь в стране часто принимаются важные решения, а женщины в этом почти не участвуют. И наша цель заключается в поддержке представительниц прекрасного пола, которые хотят проявить себя в обществе, политике, бизнесе, государственной службе. Мы и раньше проводили такую работу, а сотрудничество с общественным фондом «Луара» и управлением внутренней политики Мангистауской области позволит нам укрепить позиции, - отметила Зарета Фаталиева.Заместитель руководителя управления внутренней политики Мангистауской области Акай Мусалиев добавляет, что не сомневается в успехе совместной работы.- С 2022 года по направлению развития семейной гендерной политики реализуются 5 социальных проектов на общую сумму 35 миллионов тенге. Есть свой специально созданный клуб спикеров. Уверен, что в дальнейшем вместе с альянсом мы проделаем большую работу, - говорит Акай Мусалиев.С его слов, сегодня в учебных заведениях республики созданы клубы женщин-политиков, в школах открываются клубы девушек-лидеров. Такие клубы есть и при двух школах Актау, отмечается, что они активно выполняют свои функции.