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Опубликовано: Вчера, 19:07

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В поддержку женщин в Актау подписан меморандум о сотрудничестве

В Актау подписан меморандум о сотрудничестве между «Альянсом женских сил Мангистау», областным управлением внутренней политики и общественным фондом «Луара», сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото центра общественных коммуникаций
О необходимости такого сотрудничества говорит то, что гендерная политика в стране оставляет желать лучшего. За последние 10 лет по показателям гендерного равенства «Globalgendergap – Global Gender Gap» Казахстан занял 76-е место, потеряв 12-ю позицию из 146 стран. А по показателю принятия решений женщинами Казахстан занимает 105-е место из 146.

Меморандум как раз направлен на то, чтобы изменить ситуацию к лучшему, повысить статус казахстанских женщин. Предполагается также совместная работа по повышению качества жизни и благосостояния женщин в Казахстане.

В поддержку женщин в Актау подписан меморандум о сотрудничестве


Эти функции, в частности, лежат на плечах Ассоциации «Альянс женских сил Мангистау», которая была создана в сентябре 2019 года. Ассоциацию возглавила предприниматель и меценат Зарета Фаталиева. Она отмечает, что проект призван не только для оказания помощи женщинам, которые остались в трудной жизненной ситуации, но решать проблемы, связанные с гендерным неравенством.

- Ведь в стране часто принимаются важные решения, а женщины в этом почти не участвуют. И наша цель заключается в поддержке представительниц прекрасного пола, которые хотят проявить себя в обществе, политике, бизнесе, государственной службе. Мы и раньше проводили такую работу, а сотрудничество с общественным фондом «Луара» и управлением внутренней политики Мангистауской области позволит нам укрепить позиции, - отметила Зарета Фаталиева.

В поддержку женщин в Актау подписан меморандум о сотрудничестве


Заместитель руководителя управления внутренней политики Мангистауской области Акай Мусалиев добавляет, что не сомневается в успехе совместной работы.

- С 2022 года по направлению развития семейной гендерной политики реализуются 5 социальных проектов на общую сумму 35 миллионов тенге. Есть свой специально созданный клуб спикеров. Уверен, что в дальнейшем вместе с альянсом мы проделаем большую работу, - говорит Акай Мусалиев.

С его слов, сегодня в учебных заведениях республики созданы клубы женщин-политиков, в школах открываются клубы девушек-лидеров. Такие клубы есть и при двух школах Актау, отмечается, что они активно выполняют свои функции.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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