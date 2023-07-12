В Мангистау члены Ассоциации деловых женщин поддерживают молодых предпринимателей

Женщины-предприниматели, которые расширили сферу своей деятельности в рамках проекта, организуют различные встречи с целью обмена опытом.



- Член Ассоциации деловых женщин г. Атырау открыла свой новый бизнес в Актау. На таких встречах мы часто обмениваемся опытом. Создание новой среды через нетворкинг дает уникальную возможность поддержать бизнес-инициативы. Молодые люди, которые обменялись мнениями с людьми, имеющими богатый опыт ведения собственного дела, получат исчерпывающее представление об эффективных механизмах и способах увеличения доходов, реальной ситуации на рынке, спросе и потенциальных возможностях. Наша цель - воспитывать молодежь, способствовать успеху в бизнесе и в своей жизни, - сказала предприниматель Анара Кульчикова.



Руководитель молодежного крыла «Ассоциация деловых женщин» по Атырауской области Зарина Куанышева отмечает, что организация объединяет около 30 членов.



- Мы специально приехали из Атырау, чтобы поддержать нашего партнера, который открывает собственный бизнес в Актау. Желаем, чтобы новая инициатива, запущенная на берегу моря, была успешной. Благодарим наших коллег, имеющих большой опыт работы в Актау, за поддержку, - говорит Зарина Куанышева.