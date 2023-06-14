Гранты, фестивали и гражданские инициативы - чем занимается молодежь в Мангистау

Молодежь составляет немалочисленную социально-экономическую группу страны, которая требует особого внимания. В Мангистау для представителей молодого поколения выделяют гранты. По словам Абылая Фазылбека, исполняющего обязанности руководителя управления по вопросам молодежной политики Мангистауской области, в прошлом году выделено 6 грантов на реализацию молодежных проектов на сумму 75 млн. тенге.



- Выделенные гранты реализованы по 6 направлениям. В частности, «Развитие системы студенческого самоуправления в высших и средних специализированных учебных заведениях», «Организация работы Молодежного театра», «Организация и информационное сопровождение деятельности молодежного интернет-портала «Мангистау жастары», «Формирование активной гражданской позиции среди рабочей молодежи» и «Стажировка в странах СНГ», а также реализация социальных проектов на небольшие гранты, - сказал Абылай Фазылбек.



По информации спикера, налажена работа по привлечению институтов гражданского общества для эффективной реализации государственной молодежной политики, увеличивается объем грантового финансирования для общественных организаций. В прошлом году управлением по вопросам молодежной политики Мангистауской области на поддержку социальных проектов выделено 75 млн. тенге. В этом году планируется выделить около 106 млн. тенге. За счет данного грантового финансирования в 2023 году неправительственными организациями региона планируется реализовать 11 социальных проектов для молодежи.



- На эти средства будет реализован проект «Школа молодых лидеров» с целью формирования пула молодых лидеров региона, а также проект «Жиналайық», направленный на повышение потенциала талантливой молодежи, организация областных игр «Жайдарман» по поддержке творческой молодежи, повышение интеллектуального потенциала подростков и молодежи, организация комплексных мероприятий по повышению потенциала молодежи, - сказал Абылай Фазылбек.



За счет выделенных средств впервые в области будут выделены малые гранты для волонтерских групп, проездные гранты для одаренной и талантливой молодежи, а также будет разработан аналитический документ «Портрет мангистауской молодежи», который позволит выявить основные проблемы и риски среди молодежи региона.