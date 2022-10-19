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Опубликовано: Сегодня, 11:15

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В регионе обсудили профилактику суицидов среди несовершеннолетних

На аппаратном совещании под председательством акима Мангистауской области Нурлана Ногаева 18 октября обсуждались вопросы профилактики бытового насилия и суицида среди несовершеннолетних, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
По словам заместителя начальника департамента полиции Мангистауской области Кандарбека Бахтыгереева, в текущем году зарегистрировано пять фактов самоубийства среди несовершеннолетних и один факт попытки суицида. При этом правоохранители отмечают незначительное снижение числа самоубийств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

- В целях предотвращения фактов суицида с участием региональных организаций образования, полиции, внутренней политики, городских акиматов, врачей и психологов проводится большое количество мероприятий. Хочу выдвинуть несколько предложений по предотвращению самоубийств среди подростков. Они заключаются в установлении причины каждой стадии суицида с привлечением школьного психолога, нарколога, психотерапевта, юриста, педагога-психолога, социальных педагогов. Для комплексного исследования необходимо создать межведомственные рабочие группы, которые также смогут проводить реабилитационные мероприятия, - сообщил представитель департамента полиции.

Также была отмечена работа, проводимая областным департаментом полиции по профилактике семейного насилия.

В настоящее время по области работают три кризисных центра по социальной реабилитации женщин, пострадавших от домашнего насилия, которые находятся в городе Актау.

По данным руководителя управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области Асета Шопанова, с начала года специальные социальные услуги были оказаны 44 жертвам насилия, в их числе 10 женщин и 34 ребёнка.

Глава региона Нурлан Ногаев подчеркнул важность общественных организаций и межведомственной совместной работы в решении этих задач.

- Такие проблемы в обществе нужно решать вместе с неправительственными организациями. Мы должны использовать их как дополнительную силу. Социальные заказы должны быть направлены не только на проведение торжественных мероприятий, но и на выявление их решений. Организациям должны быть даны направления по своевременному изучению социальных и общественных вопросов. Я поручаю уполномоченным органам привлекать неправительственные организации к их решению, - сказал Нурлан Ногаев.

По итогам совещания уполномоченным органам был дан ряд конкретных поручений.



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