«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 08 Ноября
+6...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 464.01 KZT
  • €1 = 464.01 KZT
  • 1 RUB = 7.61 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 19:00

Просмотров: 0

В Актау для предпринимателей организовали мастер-класс

Управлением предпринимательства и торговли Мангистауской области совместно с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) организованы мастер-классы бизнес-консультантов для местных предпринимателей. Им показали пути преодоления кризиса и рассказали о возможности получения грантов, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото центра общественных коммуникаций
Как отметил представитель ЕБРР Айбек Уразбаев, цель такого мероприятия, в частности, заключалась в разъяснении способов получения безвозвратного гранта на развитие малого и среднего бизнеса.

- По нашим исследованиям, в городе Актау немало людей, занимающихся малым и средним бизнесом. Однако, мало кто из них осведомлен о возможностях программы получения грантов. По этой причине мы и решили предоставить информацию нашей целевой аудитории, - пояснил Айбек Уразбаев.

В Актау для предпринимателей организовали мастер-класс


По его словам, ЕБРР реализовала более трех тысяч консультационных проектов с компаниями по всему Казахстану. Ежегодно более 1000 предпринимателей проходят различное обучение.

В этот раз в интерактивном мастер-классе участвовали 45 предпринимателей. Им, помимо прочего, рассказали о консалтинговой деятельности, показали пути выхода из кризисной ситуации и указали на ошибки, которые они часто допускают в маркетинге.

Информацию оценили все участники мастер-классов, в числе которых предприниматель Гасан Гусейнов. Бизнесом он занимается 7 лет.

В Актау для предпринимателей организовали мастер-класс


- Из них последние два года активно занимаюсь общественными вопросами и стремлюсь продвигать средний бизнес. На именном мастер-классе выхватил необходимую для себя информацию. То есть, больше узнал о возможности получения гранта и понял, что это весьма полезно, за что и хочу поблагодарить организаторов в лице управления предпринимательства и торговли Мангистауской области, - поделился Гасан Гусейнов.

Всего по Мангистауской области зарегистрировано 76 509 предпринимателей. С 2006 года в регионе 44 малых и средних предприятия получили 249 тысяч евро в виде безвозмездных грантов.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика