В Актау для предпринимателей организовали мастер-класс

Как отметил представитель ЕБРР Айбек Уразбаев, цель такого мероприятия, в частности, заключалась в разъяснении способов получения безвозвратного гранта на развитие малого и среднего бизнеса.- По нашим исследованиям, в городе Актау немало людей, занимающихся малым и средним бизнесом. Однако, мало кто из них осведомлен о возможностях программы получения грантов. По этой причине мы и решили предоставить информацию нашей целевой аудитории, - пояснил Айбек Уразбаев.По его словам, ЕБРР реализовала более трех тысяч консультационных проектов с компаниями по всему Казахстану. Ежегодно более 1000 предпринимателей проходят различное обучение.В этот раз в интерактивном мастер-классе участвовали 45 предпринимателей. Им, помимо прочего, рассказали о консалтинговой деятельности, показали пути выхода из кризисной ситуации и указали на ошибки, которые они часто допускают в маркетинге.Информацию оценили все участники мастер-классов, в числе которых предприниматель Гасан Гусейнов. Бизнесом он занимается 7 лет.- Из них последние два года активно занимаюсь общественными вопросами и стремлюсь продвигать средний бизнес. На именном мастер-классе выхватил необходимую для себя информацию. То есть, больше узнал о возможности получения гранта и понял, что это весьма полезно, за что и хочу поблагодарить организаторов в лице управления предпринимательства и торговли Мангистауской области, - поделился Гасан Гусейнов.Всего по Мангистауской области зарегистрировано 76 509 предпринимателей. С 2006 года в регионе 44 малых и средних предприятия получили 249 тысяч евро в виде безвозмездных грантов.