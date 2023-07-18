Конкурс на присуждение образовательных грантов проходит в Мангистау

Конкурс на присуждение образовательных грантов для получения высшего образования в Мангистауской области стартовал 13 июля. Он завершится уже 20 июля. В этой связи, представители казахстанских ВУЗов выступили в Центре общественных коммуникаций региона, где представили информацию о наличии выделенных грантов для абитуриентов из нашей области.



Узакбай Суймуханов, старший преподаватель Карагандинского университета имени академика Е. А. Букетова рассказал, что в этом году их учебному заведению выделили 71 целевой грант.



- В 2023-2024 учебном году основное внимание уделяется бесплатному обучению по специальности «Информационные технологии». Кроме того, поступившие смогут бесплатно изучать профессию учителя физики и химии, - отметил Узакбай Суймуханов.



Карлыгаш Нурмухаметова, профессор Костанайского регионального университета имени Ахмета Байтурсынова рассказла, что их ВУЗе для претендентов из Мангистау выделили два гранта на 17 специальностей и три гранта на специальность «Транспортная технология».



Помимо вышеперечисленного, мангистауским абитуриентам выделили 31 целевой грант в Казахский национальный педагогический университет имени Абая. Один из них - по направлению «Математика и статистика», 30 грантов - по образовательным программам педагогического обучения.



Казахский национальный университет им. аль-Фараби выделил для абитуриентов Мангистауской области 130 целевых грантов.



Из Жетысуского университета им. И. Жансугурова в Мангистау выделили 16 учебных грантов. Из них на технические специальности отвели десять мест, на специальности «Стандартизация и сертификация», «Биология» и «Дошкольное обучение и воспитание» - по два места на каждую.



Университету имени Шакарима в Семее для наших студентов выделили 42 целевых гранта.



- В этом году присуждено два гранта на специальность «Педагогика дошкольного обучения, воспитания, начального обучения». Кроме того, отведены два гранта на подготовку учителей физической культуры, учителей математики, информатики и химии, биологии. Пять грантов на специальности «Градостроительные и строительные работы и гражданское строительство», - рассказал Берик Идырышев, преподаватель университета.



По словам Перизат Анафии, представителя Восточно-Казахстанского университета имени Сарсена Аманжолова их ВУЗу для поступающих из Мангистау выделили 38 грантов. Из них - 15 грантов на информационные технологии, по 2 гранта на каждую из специальностей дошкольного, начального и специального образования, а также два гранта на профессии учителей истории, химии и биологии.



Сведения о конкурсе и вузах предоставляются в общеобразовательной школе №20, расположенной в 28 микрорайоне города. Специалисты работают без выходных с 9:00 до 18:00 часов.