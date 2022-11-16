Дзюдоисты спортивной школы «Жас батыр» заняли призовые места на чемпионате РК

Среди мужчин серебряную медаль завоевал Сунгат Жубаткан в весовой категории 66 кг, среди девушек бронзовую медаль завоевала Гульдана Альмуханбетова в весовой категории 52 кг.В первенстве страны принимают участие около 500 дзюдоистов из Астаны, Алматы и Шымкента, а также из 17 областей страны.Напомним, соревнования проходят в спортивном комплексе «Атырау» в городе Атырау. Чемпионат страны продлится до 18 ноября.