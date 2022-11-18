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Опубликовано: Сегодня, 18:04

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Мангистауские дзюдоисты заняли второе место в первенстве страны

Борцы из Мангистауской области заняли второе командное место чемпионата Казахстана по дзюдо среди мужчин и женщин, который завершился в Атырау, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления спорта.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
В первенстве страны приняли участие около 500 дзюдоистов из городов Астана, Алматы и Шымкента, а также из 17 областей страны. Спортсмены соревновались в командном и индивидуальном зачетах.

- Мангистау второй в Казахстане – это великолепный результат, наши земляки выступили достойно, - сообщила Федерации дзюдо области на своей странице в социальной сети.

По словам старшего тренера Мангистауской области по дзюдо Айбека Имашева, в командном этапе первенства страны его подопечные уступили лишь команде Жетысуской области, а третье место поделили Атырауская и Алматинская области.

В одиночном разряде мангистауские спортсмены завоевали две серебряные и две бронзовые медали. Так, на вторую ступень пьедестала поднялись Мерей Марханбаев в весе 60 кг и Сунгат Жубат в весе 66 кг, а третье место заняли Гульдана Альмуханбетова в весе 52 кг и Аскар Наркулов в весовой категории 73 кг.

Чемпионат РК по дзюдо проходил с 15 по 18 ноября.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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