Мангистауские дзюдоисты заняли второе место в первенстве страны

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области

В первенстве страны приняли участие около 500 дзюдоистов из городов Астана, Алматы и Шымкента, а также из 17 областей страны. Спортсмены соревновались в командном и индивидуальном зачетах.



- Мангистау второй в Казахстане – это великолепный результат, наши земляки выступили достойно, - сообщила Федерации дзюдо области на своей странице в социальной сети.



По словам старшего тренера Мангистауской области по дзюдо Айбека Имашева, в командном этапе первенства страны его подопечные уступили лишь команде Жетысуской области, а третье место поделили Атырауская и Алматинская области.



В одиночном разряде мангистауские спортсмены завоевали две серебряные и две бронзовые медали. Так, на вторую ступень пьедестала поднялись Мерей Марханбаев в весе 60 кг и Сунгат Жубат в весе 66 кг, а третье место заняли Гульдана Альмуханбетова в весе 52 кг и Аскар Наркулов в весовой категории 73 кг.



Чемпионат РК по дзюдо проходил с 15 по 18 ноября.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.