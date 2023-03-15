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Опубликовано: Сегодня, 18:57

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В воинской части в Бейнеу прошло мероприятие по профилактике правонарушений

Личный состав войсковой части 51809, расположенной в селе Бейнеу, провел ряд мероприятий в рамках месячника по недопущению правонарушений в военной среде, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу Актауского гарнизона.

Фото пресс-службы Актауского гарнизона
Начальник отдела военной полиции по обслуживанию Бейнеуского гарнизона управления военной полиции Актауского регионального гарнизона майор Мунал Ерназаров рассказал о главе 18 Уголовного кодекса Республики Казахстан по профилактике военных уголовных правонарушений в целях оказания правовой помощи военнослужащим и по программе «В армии нет места преступности» провел профилактическую беседу.

В ходе мероприятия руководству воинской части напомнили, что в 2022 году военнослужащие, употребившие спиртные напитки в Вооруженных Силах РК, допустили ДТП на автотранспотре. В этой связи необходимо уделить пристальное внимание владельцам личного автотранспорта, сообщив о таких правонарушениях, как дорожно-транспортные происшествия, произошедшие в результате управления транспортными средствами.

- В настоящее время в воинских частях в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий среди военнослужащих в ходе месячника организована профилактическая работа по информированию требований Закона Республики Казахстан об административных правонарушениях, - говорит начальник отдела военной полиции по обслуживанию Бейнеуского гарнизона управления военной полиции Актауского регионального гарнизона майор Мунал Ерназаров.

Отметим, что в войсковой части 51809 за три месяца 2023 года не зафиксировано ни одного факта правонарушений.



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