Акцию «Солдатская карточка» проводят в актауском гарнизоне

В гарнизоне подчеркнули, что акция проводится в целях реализации программы профилактики правонарушений в войсках и иных профилактических мероприятий по укреплению воинской дисциплины и правопорядка в войсках.Начальник отдела дознания и розыска управления военной полиции Актауского регионального гарнизона Болат Мусин пояснил, что акция направлена на выявление фактов несвоевременного перечисления денежного довольствия срочникам, выявление фактов незаконного сбора денежных средств от них, задолженности по непогашенным кредитам.- Это также выявление фактов вымогательства денежных средств путём перечисления денежных средств на карточные расчёты срочников, фактов вымогательства денежных средств в банках второго уровня и кредиты в микрофинансовых организациях, а также выявление военнослужащих, имеющих иные долги перед физическими и юридическими лицами, - добавил майор юстиции.Во время акции должностными лицами подразделений уголовного преследования Управления военной полиции Актауского регионального гарнизона проводятся профилактические мероприятия по разъяснению военнослужащим последствий уголовной и административной ответственности.Отмечено, что в случае обнаружения каких-либо правонарушений в отношении военнослужащих срочной службы и их родственников можно сообщить в отдел военной полиции.