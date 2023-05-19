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Опубликовано: Сегодня, 11:57

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В Мунайлы прошёл областной слёт «Жас құтқарушы» - «Юный спасатель»

В Мунайлинском районе прошёл областной слёт «Жас құтқарушы» («Юный спасатель»), сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного департамента по чрезвычайным ситуациям.

Фото Центра общественных коммуникаций
Мероприятие проведено департаментом по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области совместно с региональным управлением образования и управлением физической культуры и спорта.

В своём выступлении заместитель начальника департамента по ЧС Мангистауской области подполковник Нурлыбек Айжарыков пожелал всем участникам удачи и стремления проявить себя на соревнованиях.

Всего в слёте приняли участие семь команд из городов и районов области. В ходе проведения областного слёта школьникам было предоставлено аварийно-спасательное оборудование департамента, оборудование оперативных следопытов департамента полиции, организованы передвижные выставки типа джип волонтерской организации «Lider. Kz», задействован личный состав и техника воинской части 6656.

Победители и призёры слёта были награждены грамотами и ценными призами.

По итогам слёта 1 место заняла команда Бейнеуского района, 2 место – представители Каракиянского района, 3 место у города Актау.




Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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В Мунайлы прошел областной слет "Жас құтқарушы" - «Юный спасатель»


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