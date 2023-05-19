В Мунайлы прошёл областной слёт «Жас құтқарушы» - «Юный спасатель»

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Мероприятие проведено департаментом по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области совместно с региональным управлением образования и управлением физической культуры и спорта.В своём выступлении заместитель начальника департамента по ЧС Мангистауской области подполковник Нурлыбек Айжарыков пожелал всем участникам удачи и стремления проявить себя на соревнованиях.Всего в слёте приняли участие семь команд из городов и районов области. В ходе проведения областного слёта школьникам было предоставлено аварийно-спасательное оборудование департамента, оборудование оперативных следопытов департамента полиции, организованы передвижные выставки типа джип волонтерской организации «Lider. Kz», задействован личный состав и техника воинской части 6656.Победители и призёры слёта были награждены грамотами и ценными призами.По итогам слёта 1 место заняла команда Бейнеуского района, 2 место – представители Каракиянского района, 3 место у города Актау.