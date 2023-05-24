В Актау подвели итоги областного фестиваля «Студенческая весна-2023»

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На гала-концерте с участием заместителя акима Мангистауской области Улугбека Тналиева были награждены более ста участников крупного мероприятия. Всего же свой талант продемонстрировали более 600 студентов очной формы обучения профессионально-технических учебных заведений. Они соревновались в мини-футболе, волейболе, баскетболе, а также в настольном теннисе и музыкальном конкурсе.Примечательно, что во всех состязаниях, которые проводились в разных спортивных комплексах Актау, чемпионский титул выиграли студенты Мангистауского высшего педагогического колледжа имени Мурын жырау Сенгирбекулы. В указанных традиционных видах спорта им не было равных.Отличился и Мангистауский колледж туризма, который стал серебряным призёром соревнований по мини-футболу, а также Колледж педагогики и отраслевых технологий «Каспий», показавший третий результат в мини-футболе и настольном теннисе, а также второй в соревнованиях по волейболу.Хорошо подготовился к турниру и Прикаспийский региональный колледж «Болашак», занявший третью позицию в волейболе и вторую в настольном теннисе.Что касается соревнований по баскетболу, то, уступив в финале будущим педагогам, второе место заняли студенты Мангистауского энергетического колледжа имени Н. Бекбосынова, а третий результат в этой командной игре у студентов колледжа иностранных языков города Актау.Таким образом, показавший лучший результат во всех видах спорта лучшим учебным заведениям по итогам соревнований становится Мангистауский высший педагогический колледж имени Мурын жырау Сенгирбекулы. Команде-победителю вручен сертификат на 150 тысяч тенге в спортивный магазин, 100 тысяч тенге получили студенты Каспийского колледжа высшей педагогики и отраслевых технологий, занявшие в общем зачёте второе место, ну, а третье место и 50 тысяч тенге стали достоянием команды колледжа «Болашак».Победителей конкурса музыкальных постановок награждали отдельно. Здесь также отличились будущие педагоги, проявившие рвение и ловкость в спортивных состязаниях. Им вручили 150 тысяч тенге. Мангистауский колледж искусств выиграл второе место и сертификат на 100 тысяч тенге, а третье место в этом конкурсе заняли студенты Бейнеуского гуманитарного колледжа, которым вручили 50 тысяч тенге.Напомним, областной фестиваль «Студенческая весна-2023» проходил с 16 по 20 мая, его организатором стали корпоративный фонд «Альянс студентов Актау» совместно с Центром поддержки гражданских инициатив при поддержке управления по вопросам молодёжной политики Мангистауской области. Поддержку также оказали областные управления образования и физической культуры и спорта. Отмечено, что основная цель мероприятия заключалась в повышении социального потенциала студенческой молодёжи и вовлечении её в массовые систематические занятия физической культурой и спортом. Такие мероприятия, как отметили организаторы, объединяют студенческие круги и помогают самоутвердиться творческой молодёжи.