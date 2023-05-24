В Актау подвели итоги областного фестиваля «Студенческая весна-2023»

Фото Центра общественных коммуникаций
На гала-концерте с участием заместителя акима Мангистауской области Улугбека Тналиева были награждены более ста участников крупного мероприятия. Всего же свой талант продемонстрировали более 600 студентов очной формы обучения профессионально-технических учебных заведений. Они соревновались в мини-футболе, волейболе, баскетболе, а также в настольном теннисе и музыкальном конкурсе.
Примечательно, что во всех состязаниях, которые проводились в разных спортивных комплексах Актау, чемпионский титул выиграли студенты Мангистауского высшего педагогического колледжа имени Мурын жырау Сенгирбекулы. В указанных традиционных видах спорта им не было равных.
Отличился и Мангистауский колледж туризма, который стал серебряным призёром соревнований по мини-футболу, а также Колледж педагогики и отраслевых технологий «Каспий», показавший третий результат в мини-футболе и настольном теннисе, а также второй в соревнованиях по волейболу.
Хорошо подготовился к турниру и Прикаспийский региональный колледж «Болашак», занявший третью позицию в волейболе и вторую в настольном теннисе.
Что касается соревнований по баскетболу, то, уступив в финале будущим педагогам, второе место заняли студенты Мангистауского энергетического колледжа имени Н. Бекбосынова, а третий результат в этой командной игре у студентов колледжа иностранных языков города Актау.
Таким образом, показавший лучший результат во всех видах спорта лучшим учебным заведениям по итогам соревнований становится Мангистауский высший педагогический колледж имени Мурын жырау Сенгирбекулы. Команде-победителю вручен сертификат на 150 тысяч тенге в спортивный магазин, 100 тысяч тенге получили студенты Каспийского колледжа высшей педагогики и отраслевых технологий, занявшие в общем зачёте второе место, ну, а третье место и 50 тысяч тенге стали достоянием команды колледжа «Болашак».
Победителей конкурса музыкальных постановок награждали отдельно. Здесь также отличились будущие педагоги, проявившие рвение и ловкость в спортивных состязаниях. Им вручили 150 тысяч тенге. Мангистауский колледж искусств выиграл второе место и сертификат на 100 тысяч тенге, а третье место в этом конкурсе заняли студенты Бейнеуского гуманитарного колледжа, которым вручили 50 тысяч тенге.
Напомним, областной фестиваль «Студенческая весна-2023» проходил с 16 по 20 мая, его организатором стали корпоративный фонд «Альянс студентов Актау» совместно с Центром поддержки гражданских инициатив при поддержке управления по вопросам молодёжной политики Мангистауской области. Поддержку также оказали областные управления образования и физической культуры и спорта. Отмечено, что основная цель мероприятия заключалась в повышении социального потенциала студенческой молодёжи и вовлечении её в массовые систематические занятия физической культурой и спортом. Такие мероприятия, как отметили организаторы, объединяют студенческие круги и помогают самоутвердиться творческой молодёжи.
Примечательно, что во всех состязаниях, которые проводились в разных спортивных комплексах Актау, чемпионский титул выиграли студенты Мангистауского высшего педагогического колледжа имени Мурын жырау Сенгирбекулы. В указанных традиционных видах спорта им не было равных.
Отличился и Мангистауский колледж туризма, который стал серебряным призёром соревнований по мини-футболу, а также Колледж педагогики и отраслевых технологий «Каспий», показавший третий результат в мини-футболе и настольном теннисе, а также второй в соревнованиях по волейболу.
Хорошо подготовился к турниру и Прикаспийский региональный колледж «Болашак», занявший третью позицию в волейболе и вторую в настольном теннисе.
Что касается соревнований по баскетболу, то, уступив в финале будущим педагогам, второе место заняли студенты Мангистауского энергетического колледжа имени Н. Бекбосынова, а третий результат в этой командной игре у студентов колледжа иностранных языков города Актау.
Таким образом, показавший лучший результат во всех видах спорта лучшим учебным заведениям по итогам соревнований становится Мангистауский высший педагогический колледж имени Мурын жырау Сенгирбекулы. Команде-победителю вручен сертификат на 150 тысяч тенге в спортивный магазин, 100 тысяч тенге получили студенты Каспийского колледжа высшей педагогики и отраслевых технологий, занявшие в общем зачёте второе место, ну, а третье место и 50 тысяч тенге стали достоянием команды колледжа «Болашак».
Победителей конкурса музыкальных постановок награждали отдельно. Здесь также отличились будущие педагоги, проявившие рвение и ловкость в спортивных состязаниях. Им вручили 150 тысяч тенге. Мангистауский колледж искусств выиграл второе место и сертификат на 100 тысяч тенге, а третье место в этом конкурсе заняли студенты Бейнеуского гуманитарного колледжа, которым вручили 50 тысяч тенге.
Напомним, областной фестиваль «Студенческая весна-2023» проходил с 16 по 20 мая, его организатором стали корпоративный фонд «Альянс студентов Актау» совместно с Центром поддержки гражданских инициатив при поддержке управления по вопросам молодёжной политики Мангистауской области. Поддержку также оказали областные управления образования и физической культуры и спорта. Отмечено, что основная цель мероприятия заключалась в повышении социального потенциала студенческой молодёжи и вовлечении её в массовые систематические занятия физической культурой и спортом. Такие мероприятия, как отметили организаторы, объединяют студенческие круги и помогают самоутвердиться творческой молодёжи.
Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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