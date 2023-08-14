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ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 17:49

Просмотров: 390

Как сэкономить электроэнергию: повседневные советы

Помимо лозунга «Уходя, гасите свет!» на сегодняшний день имеется множество способов экономии электроэнергии. Как их применять в быту, читайте в материале.

Иллюстративное фото
Рационально используйте технику

Включенная в розетку бытовая техника потребляет электричество, даже если она не используется по назначению.

Возьмите за правило отключать все приборы, которыми вы не пользуетесь: чайник, блендер, бойлер, кофемашина и т.д. Не оставляйте в розетках зарядные устройства, шнуры от принтера, сканера. Выключайте компьютер, а не переводите его в режим ожидания. И самое главное - приучите домочадцев к тому, что теперь вы бережёте электроэнергию.

Как экономить на использовании кондиционера

Включайте кондиционер там, где вы находитесь большую часть суток. Всегда закрывайте двери и окна, чтобы холод не выходил на улицу или в другие комнаты.
Если ваши окна выходят на солнечную сторону - повесьте шторы, жалюзи, или наклейте защитную плёнку. Помните, солнце в ясный летний день «съедает» половину мощности среднего кондиционера.

И снова выключайте свет! Осветительные приборы имеют достаточно большой разброс по выделению тепла. Использование современных ламп накаливания, контроль режима их включения и выключения позволит дополнительно сэкономить не только на их энергопотреблении, но и снизить необходимую мощность кондиционера. Это применимо и к другим электроприборам - включенный компьютер потребляет из сети в среднем 0,5 кВтч.

Следите за техническим состоянием кондиционера

Грязный фильтр внутреннего блока увеличивает нагрузку на вентилятор, вынуждая его потреблять большее количество электроэнергии. Своевременная мойка фильтра не только экономит энергию, но и снижает загрязнение воздуха.

Светильники помогут сэкономить

Отдавайте предпочтение локальным светильникам, а не общим, так называемым «центральным» лампам. Для вечернего чтения рекомендуется использовать бра, для определённых работ на кухне – лампы, установленные над рабочей поверхностью.

Можно заменить лампы накаливания на энергосберегающие. Однако такая замена целесообразна лишь в тех помещениях, где лампы включаются на длительное время. В ванной комнате, туалете, кладовой, на балконе в энергосберегающих лампах нет необходимости. Многих потребителей отталкивает относительно высокая цена энергосберегающих ламп (как правило, они дороже ламп накаливания в 10 раз), однако срок их службы также превышает срок службы ламп накаливания в 8-10 раз. Таким образом, на сами лампы тратится фактически одинаковая сумма, а выплаты за пользование электроэнергией значительно отличаются в пользу энергосберегающих ламп.

Стирайте при температуре 30 градусов

Чаще следует стирать бельё при температуре 30°С. Если сравнивать с затратами на стирку при 40°С, то экономия электроэнергии составляет около 40%. Что касается качества стирки, то при отсутствии серьёзных загрязнений разницы нет.

Переставьте холодильник

Важно правильно выбрать место для холодильника. Если поставить холодильник около наружной стены помещения, то можно сэкономить около 20-30% затрачиваемой на его работу электроэнергии. Также важно, чтобы холодильник не находился рядом с кухонной плитой или батареей.

Нужно следить за тем, чтобы приготовленная еда была остужена перед тем, как вы поставите её в холодильник, и чтобы дверца холодильника всегда была плотно закрыта.

Если холодильник необходимо размораживать, стоит делать это чаще. Наледенения на внутренних стенках холодильника значительно увеличивают его энергопотребление.

Выключайте электроприборы
Выключать электрическую кухонную плиту за несколько минут до завершения приготовления пищи, а утюг – за несколько минут до завершения глажки белья. Экономия электроэнергии в быту с помощью использования остаточного тепла электроприборов достаточно эффективна.

Кипятить в электрочайнике столько воды, сколько планируется использовать. Не стоит наполнять чайник полностью, чтобы сделать одну чашку кофе.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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Комментарии ( 2 )

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  • Белое ☀️
 None None (Посетители) Сегодня, 19:39
Где то я такое уже видел. Аа, в Европе, когда газ вырос в цене. Не мыться, не греться. Кушать сублиматы и все такое. Мы точно в Казахстане живем ?
 
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  • Белое ☀️
  • Raiders
 Perspectiva (Посетители) Сегодня, 19:29
Странно, тарифы выросли, а экономить просят.

Не думаю, что кто-то станет прислушиваться к просьбам тех, благодаря кому ситуация эта стала возможной.

А вместо глупых советов - нужны уголовные дела, конфискации в пользу государства у всех причастных.
 
 

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