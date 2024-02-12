В Мангистау 1 марта стартует отбор в региональный кадровый резерв

Отбор резервов
Руководитель аппарата акима области А.Халмурадов ознакомил участников с основными направлениями отбора в резерв и призвал молодежь региона активно принимать участие в проекте.
В свою очередь Токтамыс Кадошевич озвучил сроки приема документов (1-31 марта), требования к участникам (не старше 35 лет, три года трудового стажа, высшее образование и гражданство Казахстана), рассказал об онлайн-платформе для сбора документов https://onir.pkrezerv.gov.kz, этапах отбора, о процедуре ассессмента, и затронул другие интересующие журналистов вопросы.
По словам спикера, основная цель проекта - формирование региональных пулов молодых управленцев и привлечение талантливой молодежи к развитию регионов.
Отбор будет осуществляться Кадровой комиссией области.
Лица, зачисленные в региональный резерв, могут занять административные государственные должности корпуса "Б" в местных исполнительных органах, за исключением избираемых должностей.
Подробную информацию об отборе в региональный кадровый резерв можно получить по телефонам управления государственной службы территориального департамента: 8/7292/30-36-43; 30-36-44.
В свою очередь Токтамыс Кадошевич озвучил сроки приема документов (1-31 марта), требования к участникам (не старше 35 лет, три года трудового стажа, высшее образование и гражданство Казахстана), рассказал об онлайн-платформе для сбора документов https://onir.pkrezerv.gov.kz, этапах отбора, о процедуре ассессмента, и затронул другие интересующие журналистов вопросы.
По словам спикера, основная цель проекта - формирование региональных пулов молодых управленцев и привлечение талантливой молодежи к развитию регионов.
Отбор будет осуществляться Кадровой комиссией области.
Лица, зачисленные в региональный резерв, могут занять административные государственные должности корпуса "Б" в местных исполнительных органах, за исключением избираемых должностей.
Подробную информацию об отборе в региональный кадровый резерв можно получить по телефонам управления государственной службы территориального департамента: 8/7292/30-36-43; 30-36-44.
Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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