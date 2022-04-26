После ДТП в больницу Актау с начала года поступили 180 пострадавших

Фото из архива Lada.kz
За первый квартал 2022 года в приёмное отделение обратилось более девяти тысяч мангистаусцев.
Всего за 2021 год в консультативно-диагностический центр областной больницы обратились 22 447 человек.
- Из них в нейроинсультный центр госпитализировано 312 человек, в нейрохирургическое отделение - 141, в хирургическое отделение - 879, в травматологическое отделение - 251. Из них 180 пациентов поступили с травмами в результате ДТП, 12 с термическими ожогами и с другими травмами, - рассказал Жанибек Ажмуханов.
Всего за 2021 год в консультативно-диагностический центр областной больницы обратились 22 447 человек.
Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
Оставьте свой комментарий первым.