Отделение ранней реабилитации хотят открыть в больнице Актау

- Пациентам нашего региона больше не нужно ехать в столицу. Все тренажёры будут находиться здесь в нашей больнице, - отметил Жанибек Ажмуханов.

В этом году планируется открытие отделения ранней реабилитации при инсультном центре Мангистауской областной многопрофильной больницы, сообщил её директор Жанибек Ажмуханов.Отделение будет оснащено на 100 процентов необходимыми современными тренажёрами для мелкой моторики мышц, также ортезами для кистей и стоп, для голени и многим другим.