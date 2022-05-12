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Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 15:55

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Дизайнер из Актау показала свою коллекцию в Тбилиси

Дизайнер из Актау Асель Зиналиева стала лучшей на показе мод в Грузии. Её коллекция признана экспертами международного уровня, сообщает Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
Свои коллекции в Тбилиси представили дизайнеры из десяти стран мира. Отмечается, что талантливые и успешные люди встречаются здесь традиционно на протяжении нескольких лет. Специально для участия в World Rising Stars в Грузию прибыли свыше сотни гостей из разных стран мира. Среди них эксперты международного уровня, которые не просто сразу заметили работы автора из Актау, но дали ей самую высокую оценку.

Коллекция Asel Sagi collection признана лучшей.

Асель Зиналиева поделилась своими впечатлениями, отметив высокий уровень мероприятия, его масштабность и значимость. А ещё тот факт, что в аэропорту участников мероприятия встречал сам мэр Грузии Кахабер Каладзе. К слову, его супруга - Ануки Арешидзе является дизайнером.

- Конечно, такой приём был приятен. Мы подарили мэру подарки, наши национальные изделия. Безусловно, мы рады победе и благодарны всем, кто помогал нам и поддерживал. Поделюсь ещё тем, что мы получили от зарубежных коллег предложение участвовать в больших проектах. Для меня это большое достижение, - отметила дизайнер.

В пресс-службе акима города Актау комментируют, что коллекция в национальном стиле, действительно, покорила сердца заграничных дизайнеров.

- У Асель получаются настоящие произведения искусства, она свой человек в модной индустрии. Коллекция нашей землячки была представлена на различных международных конкурсах, и везде признавался её безусловный талант, - отмечают в акимате Актау.

Важно и то, что дизайнер не просто прославляет город и страну, но ещё возрождает национальную культуру, сочетая старинные и современные элементы одежды. Национальные узоры невероятно красиво смотрятся на модных вещах, что позволяет создавать новые стильные образы, которые становятся всё популярнее за рубежом.

Добавим, что в рамках конкурса Top teen&child model of the Planet пятилетняя Аяна Отехан из Актау заняла первое место среди топ-моделей своего возраста.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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