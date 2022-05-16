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Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 18:59

Просмотров: 191

Девять медалей завоевали мангистаусцы на Кубке мира по кикбоксингу

Кикбоксёры Мангистауской области завоевали 4 золотые и 5 бронзовых медалей на прошедшем в турецком Стамбуле VII Кубке мира по кикбоксингу среди взрослых, молодёжи и кадетов, передаёт Центр общественных коммуникаций региона.

Фото предоставили в Центре общественных коммуникаций региона
Соревнования проходили с 12 по 15 мая, в них участвовали порядка 900 спортсменов из 45 стран мира. Такая высокая конкуренция, как отметил старший тренер Мангистауской области по кикбоксингу Торемурат Селиков, не смутила наших бойцов. Они сумели проявить себя во всех возрастных категориях.

Так, среди спортсменов 2004-2005 годов рождения медали высшей пробы домой привезли три бойца. Это Акжол Косыбаев (51 кг), выступавший в одной из самых зрелищных дисциплин К-1, а также Ануар Бакытжанулы (75 кг) и Нурсат Галымбекулы (свыше 91 кг). Оба спортсмена выступали в дисциплине фулл-контакт.
В этой возрастной категории бронзовым призёром в лоу-кик стал Ерасыл Досан (86 кг).

Среди кадетов 2006-2007 годов рождения Аскар Тынышбай (54 кг) в дисциплине фулл-контакт стал обладателем медали высшей пробы. А бронзовые медали в этом же возрасте завоевали Дидар Базар (51 кг, лоу-кик), Айсагали Мади (57 кг) и Махмуд Мади (67 кг), выступавшие в дисциплине фулл-контакт.

В весовой категории до 67 кг среди взрослых бронзовым призёром в фулл-контакт стал Селбай Онербек. В 4-м поединке он уступил турецкому бойцу Карадаку Танжу и занял 3-е место.

Девять медалей завоевали мангистаусцы на Кубке мира по кикбоксингу

Девять медалей завоевали мангистаусцы на Кубке мира по кикбоксингу



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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