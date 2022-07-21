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Опубликовано: Сегодня, 18:39

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В Актау прошла встреча с участниками проекта «Доступный спорт»

На набережной Актау состоялась торжественная церемония встречи с участниками проекта «Доступный спорт», сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления спорта.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
Проект организован оператором проекта «Доступный спорт» ТОО «Astana Art Group» по инициативе Министерства культуры и спорта РК при поддержке управления физической культуры и спорта области. Отныне горожане смогут бесплатно заниматься спортом.

Проект впервые был запущен в начале октября в Нур-Султане и продлился до конца 2021 года, охватив порядка 20 тысяч жителей столицы.

В апреле текущего года проект стартовал в семи городах Казахстана: Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Семее, Петропавловске, Актау и Талдыкоргане.

Горожане смогут обучаться скандинавской ходьбе, бегу, каратэ, фитнесу, настольному теннису.

Занятия в специальных закрытых залах и на берегу моря в вечернее время проводят квалифицированные тренеры. Продолжительность одного занятия - полтора часа. Возрастных ограничений для занятий спортом, кроме фитнеса, нет.

По словам Асылбека Дюсенова, заместителя руководителя управления физической культуры и спорта Мангистауской области, проект стал прекрасной возможностью для горожан заниматься массовым спортом. Два раза в неделю на свежем воздухе у моря можно бесплатно тренироваться с инструктором. В закрытых залах пройдут тренировки по настольному теннису и каратэ. На сегодняшний день проект включает порядка 5000 горожан.

На церемонии старта проекта «Доступный спорт» праздничную атмосферу и хорошее настроение приверженцам здорового образа жизни подарили показательные выступления спортсменов. Среди участников был проведен розыгрыш призов. Были организованы тренировки с участниками проекта. Гости и участники получили в подарок бейсболки и футболки со специальным логотипом проекта.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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