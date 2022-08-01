Мангистауские параспортсмены завоевали три медали на республиканском турнире

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области

В соревнованиях приняли участие 52 спортсмена из Актюбинской, Кызылординской, Мангистауской, Алматинской и Восточно-Казахстанской областях.



Ерканат Карымсаков стал чемпионом в программе «Тест Б», Хасан Жарылгасов выиграл чемпионский титул в программе «Тест а», Айбек Тулеуов занял стал серебряным призером по индивидуальной программе I ступени. ОН, к слову, является членом национальной сборной Казахстана по паралимпийскому конному спорту.



Параспортсмены из Жанаозена занимаются конным спортом в конноспортивном клубе ОО «Узень Самгау» с 2018 года.



- Везти лошадь из Мангистау проблематично, дорога утомляет животных. Поэтому наиболее эффективным способом является обучение спортсменов на скакунах, предоставленных в в Усть-Каменогорске, - прокомментировал руководитель клуба Ален Самат.



В целом 14 мангистауских параспортсменов по конному спорту выступают на республиканских соревнованиях и защищают честь региона. Всего в конноспортивном клубе ОО "Узень Самгау" 30 спортсменов с ограниченными возможностями проходят курсы иппотерапии.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.