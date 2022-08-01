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Опубликовано: Сегодня, 18:28

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Мангистауские параспортсмены завоевали три медали на республиканском турнире

В VI Открытом турнире на Кубок Федерации конного спорта РК, который проходил в Восточно-Казахстанской области, мангистауские параспортсмены выиграли две золотые и одну серебряную медаль. О этом сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления спорта.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
В соревнованиях приняли участие 52 спортсмена из Актюбинской, Кызылординской, Мангистауской, Алматинской и Восточно-Казахстанской областях.

Ерканат Карымсаков стал чемпионом в программе «Тест Б», Хасан Жарылгасов выиграл чемпионский титул в программе «Тест а», Айбек Тулеуов занял стал серебряным призером по индивидуальной программе I ступени. ОН, к слову, является членом национальной сборной Казахстана по паралимпийскому конному спорту.

Параспортсмены из Жанаозена занимаются конным спортом в конноспортивном клубе ОО «Узень Самгау» с 2018 года.

- Везти лошадь из Мангистау проблематично, дорога утомляет животных. Поэтому наиболее эффективным способом является обучение спортсменов на скакунах, предоставленных в в Усть-Каменогорске, - прокомментировал руководитель клуба Ален Самат.

В целом 14 мангистауских параспортсменов по конному спорту выступают на республиканских соревнованиях и защищают честь региона. Всего в конноспортивном клубе ОО "Узень Самгау" 30 спортсменов с ограниченными возможностями проходят курсы иппотерапии.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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