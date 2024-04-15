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Опубликовано: Сегодня, 12:25

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Мангистауские параспортсмены стали призерами на Кубке страны по теннису

На Кубке РК по теннису на колясках в Караганде мангистауские параспортсмены Назар Трофимов и Санат Есмагамбет завоевали бронзу в парном разряде, в индивидуальной категории Назар Трофимов стал обладателем Кубка РК, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления спорта.

фото центра общественных коммуникаций
В Кубке РК, который проходил с 10 по 13 апреля, приняли участие параспортсмены из Астаны, Алматы, Мангистауской, Актюбинской и Карагандинской областей.

Санат и Назар - спортсмены Мангистауского областного спортивного клуба инвалидов, соревновались в парном разряде среди участников старше 16 лет.

А в одиночном разряде в возрастной категории 14-15 лет выступил Назар Трофимов, который в финальном матче победил соперника из столицы, заняв 1-е место.

По словам старшего тренера по теннису на колясках Мангистауской области Еркина Утешова, этот вид спорта активно развивается на территории страны в последние 3 года. Он отметил, что достижение таких успешных результатов спортсменами нашего региона за короткий промежуток времени является показателем самоотверженности, воли к победе и упорного труда.

Отметим, что Назар Трофимов занял 1 место на I Кубке РК по теннису на колясках в Алматы в 2023 году и 2 место на чемпионате РК в Астане. Назару 15 лет, но на соревнованиях он выступает и в возрастной категории старше своего возраста.




Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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Мангистауские параспортсмены стали призерами на Кубке страны по теннису


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