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Опубликовано: Сегодня, 12:57

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Мангистауские параспортсмены заняли весь пьедестал почёта на чемпионате страны по настольному теннису

Мангистаусцы завоевали семь медалей на чемпионате страны по настольному теннису среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления спорта.

Фото предоставили в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области
Соревнования проходили в Уральске с 3 по 8 июля. В них участвовали 114 спортсменов из 15 регионов страны.

По итогам чемпионата мангистауские спортсмены завоевали одну золотую и две серебряные медали в личном зачёте, а также по две медали золотого и бронзового отлива в командных соревнованиях.

Мангистауские параспортсмены заняли весь пьедестал почёта на чемпионате страны по настольному теннису


Так, в командном зачёте «золото» области принесли Мейрбек Утепов и Габит Мырзабаев. Медаль высшей пробы добыла в копилку Мангистау также Гулим Елдесбаева, которая выступила в паре с алматинской спортсменкой.

Бронзовыми призёрами стали Аккумис Бокаева и Людмила Васюткина, которые, как и Гулим, соревновались в паре со спортсменками из других регионов.

Мангистауские параспортсмены заняли весь пьедестал почёта на чемпионате страны по настольному теннису


В личном зачёте снова отличился Мейрбек Утепов, ставший чемпионом, он повторил успех VI спартакиады РК-2021, когда также выиграл «золото». Спортсмен говорит, что за год накопил небольшой опыт и, несмотря на сильную конкуренцию, постарался вновь подняться на высшую ступень пьедестала почёта. Защитить чемпионский титул Мейрбеку удалось.

Мангистауские параспортсмены заняли весь пьедестал почёта на чемпионате страны по настольному теннису


Аккумис Бокаева и Гулим Елдесбаева стали серебряными призёрами.

По итогам соревнований Гулим Елдесбаева и Габит Мырзабаев выполнили норматив мастеров спорта по настольному теннису.

- Наши ребята не перестают покорять вершины. Теперь они будут готовиться к Азиатским играм, хотят покорить мировую арену. Мы ими гордимся и будем всячески помогать, - отмечают в облспорте.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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