В Мангистауской области состоялся пресс-тур по объекту «Мангистауский производственный филиал АО «КазТрансГаз Аймак»

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
За 2021 год по инвестиционной программе модернизировано 21,2067 км газопровода, установлено 2 ПГБ по объекту «ПСД на вынос подземного коллектора в надземном исполнении в Мунайлинском районе пос. Баянды-2». Кроме того, выполнены работы по разработке проектно-сметной документации с комплексной вневедомственной экспертизой «Замена существующих газорегуляторных пунктов/газорегуляторных станций на пункт газорегуляторный блочный по г. Жанаозен и по Мунайлинскому району».
Реализация указанной инвестиционной программы в 2021 году позволила увеличение срока службы и пропускной способности газораспределительных сетей и сооружений на них, поддержание давления газа в заданных режимах.
Планируемые мероприятия на 2022 г.
1. Замена существующих газорегуляторных пунктов/газорегуляторных станций на пункт газорегуляторный блочный по г. Жанаозен.
2. Замена существующих газорегуляторных пунктов на пункт газорегуляторный блочный по Мунайлинскому району.
3. Разработка проектно-сметной документации с комплексной вневедомственной экспертизой.
В данном мероприятии приняли участие представители органов местного самоуправления, а также СМИ и иные заинтересованные лица.
Реализация указанной инвестиционной программы в 2021 году позволила увеличение срока службы и пропускной способности газораспределительных сетей и сооружений на них, поддержание давления газа в заданных режимах.
Планируемые мероприятия на 2022 г.
1. Замена существующих газорегуляторных пунктов/газорегуляторных станций на пункт газорегуляторный блочный по г. Жанаозен.
2. Замена существующих газорегуляторных пунктов на пункт газорегуляторный блочный по Мунайлинскому району.
3. Разработка проектно-сметной документации с комплексной вневедомственной экспертизой.
В данном мероприятии приняли участие представители органов местного самоуправления, а также СМИ и иные заинтересованные лица.
Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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