В Мангистауской области состоялся пресс-тур по объекту «Мангистауский производственный филиал АО «КазТрансГаз Аймак»

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области

За 2021 год по инвестиционной программе модернизировано 21,2067 км газопровода, установлено 2 ПГБ по объекту «ПСД на вынос подземного коллектора в надземном исполнении в Мунайлинском районе пос. Баянды-2». Кроме того, выполнены работы по разработке проектно-сметной документации с комплексной вневедомственной экспертизой «Замена существующих газорегуляторных пунктов/газорегуляторных станций на пункт газорегуляторный блочный по г. Жанаозен и по Мунайлинскому району».



Реализация указанной инвестиционной программы в 2021 году позволила увеличение срока службы и пропускной способности газораспределительных сетей и сооружений на них, поддержание давления газа в заданных режимах.



Планируемые мероприятия на 2022 г.

1. Замена существующих газорегуляторных пунктов/газорегуляторных станций на пункт газорегуляторный блочный по г. Жанаозен.

2. Замена существующих газорегуляторных пунктов на пункт газорегуляторный блочный по Мунайлинскому району.

3. Разработка проектно-сметной документации с комплексной вневедомственной экспертизой.



В данном мероприятии приняли участие представители органов местного самоуправления, а также СМИ и иные заинтересованные лица.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.