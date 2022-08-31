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ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 11:48

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В Мангистауской области состоялся пресс-тур по объекту «Мангистауский производственный филиал АО «КазТрансГаз Аймак»

В целях информирования потребителей о целевом использовании средств, получаемых от тарифов на коммунальные услуги, департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Мангистауской области в рамках реализации инвестиционной программы 27 августа 2022 года проведен пресс-тур по объекту Мангистауского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак».

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
За 2021 год по инвестиционной программе модернизировано 21,2067 км газопровода, установлено 2 ПГБ по объекту «ПСД на вынос подземного коллектора в надземном исполнении в Мунайлинском районе пос. Баянды-2». Кроме того, выполнены работы по разработке проектно-сметной документации с комплексной вневедомственной экспертизой «Замена существующих газорегуляторных пунктов/газорегуляторных станций на пункт газорегуляторный блочный по г. Жанаозен и по Мунайлинскому району».

Реализация указанной инвестиционной программы в 2021 году позволила увеличение срока службы и пропускной способности газораспределительных сетей и сооружений на них, поддержание давления газа в заданных режимах.

Планируемые мероприятия на 2022 г.
1. Замена существующих газорегуляторных пунктов/газорегуляторных станций на пункт газорегуляторный блочный по г. Жанаозен.
2. Замена существующих газорегуляторных пунктов на пункт газорегуляторный блочный по Мунайлинскому району.
3. Разработка проектно-сметной документации с комплексной вневедомственной экспертизой.

В данном мероприятии приняли участие представители органов местного самоуправления, а также СМИ и иные заинтересованные лица.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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