Мангистауская делегация принимает участие в VII Съезде учителей и работников образования среди стран СНГ

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области

Съезд посвящен теме новой реальности и трансформации образовательного процесса в постпандемический период. В мероприятии принимают участие руководители и специалисты управлений образования, методисты, руководители и преподаватели вузов, представители межгосударственных и межправительственных организаций, руководители издательств в сфере образования и науки, политики, деятели науки и культуры из шести стран СНГ: Казахстана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана, России.



Специалисты делятся авторским опытом развития обучения.



Делегация сферы образования Мангистауской области также принимает участие в пленарном заседании съезда, в работе девяти секций различной направленности.



- Это отличная экспертная площадка, которая вносит вклад в создание единого образовательного пространства на территории СНГ. Думаю, что это будет способствовать формированию нового формата профессионального развития учителей, - сказала руководитель областного управления образования Динара Жумашева.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.