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Опубликовано: Сегодня, 18:46

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Мангистауская делегация принимает участие в VII Съезде учителей и работников образования среди стран СНГ

Министерство просвещения РК проводит VII Съезд учителей и работников образования среди стран СНГ на базе Nazarbayev University в Астане с 4 по 7 октября, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
Съезд посвящен теме новой реальности и трансформации образовательного процесса в постпандемический период. В мероприятии принимают участие руководители и специалисты управлений образования, методисты, руководители и преподаватели вузов, представители межгосударственных и межправительственных организаций, руководители издательств в сфере образования и науки, политики, деятели науки и культуры из шести стран СНГ: Казахстана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана, России.

Специалисты делятся авторским опытом развития обучения.

Делегация сферы образования Мангистауской области также принимает участие в пленарном заседании съезда, в работе девяти секций различной направленности.

- Это отличная экспертная площадка, которая вносит вклад в создание единого образовательного пространства на территории СНГ. Думаю, что это будет способствовать формированию нового формата профессионального развития учителей, - сказала руководитель областного управления образования Динара Жумашева.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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