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Опубликовано: Сегодня, 11:09

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Мангистауские спортсмены стали победителями международных соревнований по боксу

В Актобе на ХХІV международном турнире, посвященном памяти мастера спорта международного класса по боксу Бауыржана Акчулакова, мангистауские спортсмены стали победителями в международных соревнованиях, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления физической культуры и спорта.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
В турнире среди взрослых, который проходил с 23 по 31 октября, приняли участие 130 боксеров из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, а также из России.

Спортсмены сборной Мангистау завоевали 2 золотые, 1 серебряную, 2 бронзовые медали. В частности, Айболды Дауреноулы и Арман Нурасылов стали чемпионами, Нурболат Сермаханов завоевал серебряную медаль, Самат Жетибаев и Азамат Набатов заняли третье место.

Команду Мангистауской области возглавил заслуженный тренер РК Адиль Басыгараев. Он рассказал, что Арман Нурасылов, ставший чемпионом в весе 80 кг, победил астанчанина Киселева Илью в финале, а Айболды Дауренулы, обладатель золотой медали в весовой категории 92 + кг, победил павлодарского боксера Олжаса Букаева.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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