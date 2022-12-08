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Опубликовано: Сегодня, 19:11

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Два мангистауских боксера стали чемпионами РК среди юниоров

Два мангистауских боксера стали чемпионами РК на чемпионате Республики Казахстан среди юниоров по боксу в Костанае, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления спорта.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
В соревнованиях под руководством старшего тренера Асхада Камалова приняли участие 10 спортсменов из Мангистауской области, завоевавших 2 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую медали.

В частности, спортсмен Мунайлинского района Бекарыс Нурмухан в весе 66 кг, тренер Аскар Ермаков и спортсмен Бейнеуского района в категории 75 кг Бакытжан Айтмуханов, тренер Махамбет Нурыллаев, заняли первые места и стали чемпионами РК.

Диас Аюпов в весовой категории 80 кг из Актау стал серебряным призером, а Бекарыс Нариман в этой же весовой категории стал бронзовым призером. Тренеры спортсменов - Салауат Жантуреев и Салауат Мырзабаев.

По словам представителя федерации бокса Мангистауской области, чемпион РК Бекарыс Нурмухан в финале победил спортсмена из Алматинской области Ризата Турсунбека, а Бакытжан Айтмуханов победил алматинца Асанали Сатбаева.

Диас Аюпов в финальном поединке проиграл боксеру из Улытауской области Владиславу Саможонову. Спортсмены, ставшие чемпионами, выполнили звание мастера спорта РК. На первенстве страны среди юниоров сборная Мангистау заняла второе общекомандное место.

Соревнования проходили с 30 ноября по 6 декабря.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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