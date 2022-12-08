Два мангистауских боксера стали чемпионами РК среди юниоров

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области

В соревнованиях под руководством старшего тренера Асхада Камалова приняли участие 10 спортсменов из Мангистауской области, завоевавших 2 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую медали.



В частности, спортсмен Мунайлинского района Бекарыс Нурмухан в весе 66 кг, тренер Аскар Ермаков и спортсмен Бейнеуского района в категории 75 кг Бакытжан Айтмуханов, тренер Махамбет Нурыллаев, заняли первые места и стали чемпионами РК.



Диас Аюпов в весовой категории 80 кг из Актау стал серебряным призером, а Бекарыс Нариман в этой же весовой категории стал бронзовым призером. Тренеры спортсменов - Салауат Жантуреев и Салауат Мырзабаев.



По словам представителя федерации бокса Мангистауской области, чемпион РК Бекарыс Нурмухан в финале победил спортсмена из Алматинской области Ризата Турсунбека, а Бакытжан Айтмуханов победил алматинца Асанали Сатбаева.



Диас Аюпов в финальном поединке проиграл боксеру из Улытауской области Владиславу Саможонову. Спортсмены, ставшие чемпионами, выполнили звание мастера спорта РК. На первенстве страны среди юниоров сборная Мангистау заняла второе общекомандное место.



Соревнования проходили с 30 ноября по 6 декабря.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.