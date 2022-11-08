В Бейнеу прошёл районный турнир по волейболу

Турнир, который традиционно проводится каждый год, длился два дня. Первый день соревнований был посвящён торжественному открытию, в котором приняли участие аким района, аксакалы села, родственники Серика Рзаева и юные спортсмены.Аким района Абилов Бейнеубек поздравил присутствующих с открытием турнира и пожелал спортсменам удачи. Соревнования по волейболу прошли в Бейнеуской районной детско-юношеской спортивной школе и физкультурно-оздоровительном спортивном комплексе. Всего за победу соревновались 12 мужских и женских команд.По итогам игр, 1 место среди мужчин заняла команда Бейнеуского политехнического колледжа, 2 место-команда ветеранов и 3 место-сборная села Акжигит.В соревнованиях среди женщин 1 место досталось команде районной спортивной школы, 2 место-Алтынсаринской общеобразовательной школе, 3 место-команде Бейнеуского гуманитарно-экономического колледжа.Победителям соревнований были вручены специальные дипломы и призы. Спортсмены, показавшие лучший результат в игре, получили специальную награду.