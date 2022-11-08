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Опубликовано: Сегодня, 18:23

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В Бейнеу прошёл районный турнир по волейболу

В Бейнеу 3-4 ноября прошёл районный турнир по волейболу, посвящённый памяти государственного и общественного деятеля Серика Жеткизгеновича Рзаева, внесшего значительный вклад в развитие Бейнеуского района, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата района.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистауской области
Турнир, который традиционно проводится каждый год, длился два дня. Первый день соревнований был посвящён торжественному открытию, в котором приняли участие аким района, аксакалы села, родственники Серика Рзаева и юные спортсмены.

В Бейнеу прошёл районный турнир по волейболу


Аким района Абилов Бейнеубек поздравил присутствующих с открытием турнира и пожелал спортсменам удачи. Соревнования по волейболу прошли в Бейнеуской районной детско-юношеской спортивной школе и физкультурно-оздоровительном спортивном комплексе. Всего за победу соревновались 12 мужских и женских команд.

По итогам игр, 1 место среди мужчин заняла команда Бейнеуского политехнического колледжа, 2 место-команда ветеранов и 3 место-сборная села Акжигит.

В соревнованиях среди женщин 1 место досталось команде районной спортивной школы, 2 место-Алтынсаринской общеобразовательной школе, 3 место-команде Бейнеуского гуманитарно-экономического колледжа.

В Бейнеу прошёл районный турнир по волейболу

В Бейнеу прошёл районный турнир по волейболу


Победителям соревнований были вручены специальные дипломы и призы. Спортсмены, показавшие лучший результат в игре, получили специальную награду.



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