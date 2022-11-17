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Опубликовано: Сегодня, 10:46

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Литературный вечер по творчеству Мухтара Шаханова пройдёт в Актау

В Актау в честь 80-летия выдающегося казахского поэта Мухтара Шаханова пройдёт литературный вечер «Халық сүйген қаламгер». Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщила заместитель директора культурно-досугового комплекса имени Абая Маргарита Омарова.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистауской области
Цель литературного вечера - обзор творчества поэта, которое, как говорят организаторы, вызывает у людей особое чувство. Мероприятие также направлено на творческое вдохновение любителей искусства.

- Душевные и трогательные стихи Мухтара Шаханова о жизни со смыслом, родном языке, пожалуй, звучали из уст каждого казахстанца, народный писатель стал настоящим символом национальной чести. Его произведения вызывают особые чувства, - говорит Маргарита Омарова.

На вечере прозвучат песни на стихи поэта «Гүлдәурен», «Туған күн кешінде», «Махаббат елі», «Жұбайлар жыры» и другие. Перед зрителями выступят артисты КДК имени Абая и члены поэтического клуба «Созвездие», состоящего из студентов университета Ш. Есенова.

Со слов представителя КДК, зрители поэтического вечера станут участниками викторины о жизни и творчестве Мухтара Шаханова. Вход на мероприятие бесплатный, добавила она.

Литературный вечер пройдёт 18 ноября в концертном зале КДК им. Абая. Начало в 17:00.



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