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ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 13:16

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Инвесторы из Швейцарии заинтересованы в развитии рыбного хозяйства в Мангистау

Сегодня, 18 ноября, в Актау состоялась встреча с руководством швейцарской компании «Swiss Choice Holding SA», сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Во встрече приняли участие глава региона Нурлан Ногаев, президент компании «Rey Group» Кристиан Рей де Руддер, главный исполнительный директор компании «Swiss Choice Holding SA» Хавьер Рей.

В ходе встречи стороны обсудили реализацию инвестиционного проекта в сфере рыбоводства в Мангистауской области.

Компания «Swiss Choice Holding SA» планирует построить три рыбоводных комплекса общей мощностью 350 тонн и 80 тонн осетрового мяса и икры в год. Планируемая сумма инвестиций составляет 10 млн. долл. США.

В своем Послании Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что рыбному хозяйству необходимо уделять особое внимание и создавать благоприятные условия для предприятий по выращиванию и переработке рыбы. Также важно привлекать инвестиции для строительства новых высокотехнологичных заводов по выращиванию мальков.

В своем выступлении глава региона отметил, что область всегда готова поддержать все инициативы инвесторов в рамках действующего законодательства.

- Мы рады видеть вас в Казахстане, и хотим поблагодарить вас за проявленный интерес к развитию рыбного хозяйства Казахстана, в частности Мангистауской области. В Казахстане достаточно водных ресурсов для развития рыбного хозяйства.
Учитывая имеющийся потенциал, а также принимая во внимание опыт швейцарской стороны в области аквакультуры, мы надеемся на привлечение инвестиций и обмен опытом в этом направлении. Развитие данной отрасли позволит увеличить дополнительный объём производства, а также создаст новые рабочие места, - сказал Нурлан Ногаев.



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