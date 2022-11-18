Аким Тупкараганского района поздравил работников отрасли сельского хозяйства

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области

На праздничном приеме глава района наградил специалистов ряда отраслей за вклад в социально-экономическое развитие района.



- Сельское хозяйство - одна из главных отраслей экономики, которая напрямую влияет на качество жизни наших граждан. Благодаря вашему кропотливому, жизнеобеспечивающему труду, сегодня отечественный аграрный сектор динамично развивается. Конечно, мы будем продолжать работать и наращивать свой потенциал на благо нашей страны. Особую благодарность выражаю работникам сельского хозяйства, передовикам производства, всем аграриям и животноводам, олицетворяющим неиссякаемое трудолюбие, в преддверии профессионального праздника. Желаю всем здоровья, семейного благополучия, - сказал Рахат Елтизаров.



Отметим, что День работников сельского хозяйства отмечается в третье воскресенье ноября в соответствии с Указом Президента РК О профессиональных праздниках и памятных датах в Республике Казахстан.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.