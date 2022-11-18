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Опубликовано: Сегодня, 18:05

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Аким Тупкараганского района поздравил работников отрасли сельского хозяйства

Сегодня, 18 ноября, аким Тупкараганского района Рахат Елтизаров в преддверии Дня работников сельского хозяйства провел специальный прием работников отрасли, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата района.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
На праздничном приеме глава района наградил специалистов ряда отраслей за вклад в социально-экономическое развитие района.

- Сельское хозяйство - одна из главных отраслей экономики, которая напрямую влияет на качество жизни наших граждан. Благодаря вашему кропотливому, жизнеобеспечивающему труду, сегодня отечественный аграрный сектор динамично развивается. Конечно, мы будем продолжать работать и наращивать свой потенциал на благо нашей страны. Особую благодарность выражаю работникам сельского хозяйства, передовикам производства, всем аграриям и животноводам, олицетворяющим неиссякаемое трудолюбие, в преддверии профессионального праздника. Желаю всем здоровья, семейного благополучия, - сказал Рахат Елтизаров.

Отметим, что День работников сельского хозяйства отмечается в третье воскресенье ноября в соответствии с Указом Президента РК О профессиональных праздниках и памятных датах в Республике Казахстан.



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