Носитель национальных ценностей - 85-летняя мангистауская мастерица

Шархат Толемисова бережёт юрту, как зеницу ока. Во время больших праздников она выставляет свою юрту, убранство которой создано руками самой мастерицы, чтобы пропагандировать национальные традиции. И люди не перестают восхищаться красотой войлочного дома.Известные люди со всей страны восхищались юртой, в которой мастерица, сохранив все традиции, собственными руками ткала и шила её убранство.Шархат Тулемисовна - мать-героиня, родившая десятерых детей. Она говорит, что развитие национального ремесла, передача его будущим поколениям - это ее главный долг. Даже в таком преклонном возрасте вязание одежды, валяние и прядение шерсти, украшение изделия орнаментом, остается её любимым занятием.Юрта ежегодно обновляется мастерицей. Изделия, созданные Шархат Толемисовой для убранства юрты, уникальны.