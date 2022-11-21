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Опубликовано: Сегодня, 18:38

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Носитель национальных ценностей - 85-летняя мангистауская мастерица

Жительница Мангистауского района, мастер прикладного искусства 85-летняя Толемисова, продолжает нести людям радость красотой своей юрты, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата района.

Фото центра общественных коммуникаций
Шархат Толемисова бережёт юрту, как зеницу ока. Во время больших праздников она выставляет свою юрту, убранство которой создано руками самой мастерицы, чтобы пропагандировать национальные традиции. И люди не перестают восхищаться красотой войлочного дома.
Носитель национальных ценностей - 85-летняя мангистауская мастерица


Известные люди со всей страны восхищались юртой, в которой мастерица, сохранив все традиции, собственными руками ткала и шила её убранство.
Носитель национальных ценностей - 85-летняя мангистауская мастерица


Шархат Тулемисовна - мать-героиня, родившая десятерых детей. Она говорит, что развитие национального ремесла, передача его будущим поколениям - это ее главный долг. Даже в таком преклонном возрасте вязание одежды, валяние и прядение шерсти, украшение изделия орнаментом, остается её любимым занятием.

Юрта ежегодно обновляется мастерицей. Изделия, созданные Шархат Толемисовой для убранства юрты, уникальны.



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