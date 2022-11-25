Состоялась церемония возложения цветов к памятнику Рубена Григоряна

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области

В торжественном мероприятии приняли участие заместитель акима города Актау Абылкаир Байпаков и жители города.



- Труд Рубена Григоряна имеет большое значение в истории города Актау. Он внёс значительный вклад в строительство и процветание города. Вся система инфраструктуры в нашем городе, а также социальные, культурные объекты и жильё - плод труда этого человека. Сегодня наша задача - прославлять его имя и подавать пример будущим поколениям, - сказал А. Байпаков.



Мероприятие организовано по инициативе председателя армянского этнокультурного объединения «Ехпайрутюн».



- Сегодняшнее мероприятие было посвящено 105-летию Рубена Григоряна. Он был первым, кто руководил строительством города Шевченко. Сегодня мы собрались отдать дань уважения этому гражданину. Это был человек высокого долга, настоящий патриот. Мы гордимся нашим городом! Я призываю каждого защищать наш любимый город и помогать будущим поколениям, - сказал он.



В ходе мероприятия гости поделились памятными историями.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.