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Опубликовано: Сегодня, 11:43

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Эффективности дождевального орошения планируют применить для развития сельского хозяйства в Мангистау

28 февраля аким области Нурлан Ногаев с рабочим визитом посетил Мангистауский район, где ознакомился с работой водохранилища «Сарықабақ», расположенного в 1,9 км от села Жармыш, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима области
В рамках рабочего визита в Мангистауский район Нурлан Ногаев сначала посетил водохранилище «Сарықабақ», расположенное в 1,9 км от села Жармыш. Его площадь составляет 17,64 гектара.

В 2019 году водохранилище «Сарықабақ» введено в категорию гидротехнических сооружений. В связи с этим начат проект реконструкции дамбы водохранилища. В настоящее время разработана проектно-сметная документация проекта на сумму более 7 млн тенге.

По словам акима Мангистауского района Галымжана Ниязова, плотина позволит собрать дождевую воду и уберечь населённый пункт от чрезвычайных ситуаций. Ёмкость при наполнении дождевой водой составляет 600 тыс. куб. м.

Нурлан Ногаев, ознакомившись с искусственным водохранилищем, отметил, что дождевую воду можно использовать для развития растениеводства.

Далее глава региона ознакомился с работой крестьянского хозяйства «Құлжановы», расположенного в 35 километрах от села Жармыш. Крестьянское хозяйство занимается земледелием и животноводством. В хозяйстве 70 голов лошадей, 200 голов овец и коз, 40 верблюдов, 10 коров.

В хозяйстве в 2019 году посеяли люцерну, урожай которой на протяжении четырёх лет используется до настоящего времени.

А в 2022 году для выращивания кормов на земле площадью 25 га установили кольцевое дождевальное устройство, привезенное из Турции. С прошлого года Республиканским государственным предприятием «Мангистауский экспериментальный ботанический сад» сроком на три года в крестьянском хозяйстве внедрен инновационный проект по выращиванию различных сортов кормовой травы, в том числе люцерны, цветочной короны, земляной груши. С помощью устройства в прошлом году было произведено 8000 тюков сена с 2500 га. Продукцию продавали по доступным ценам жителям Жармыш, Шетпе. Также было посажено 70 плодовых деревьев.

Крестьянское хозяйство выполняет данные работы с помощью государственной поддержки: аграрии получили субсидии в размере 5 млн тенге. В результаты были приобретены трактор, косилка, грабли, пресс.

Нурлан Ногаев отметил, что, учитывая погодные условия в регионе, необходимо внедрение инновационных технологий в сельском хозяйстве.

– Ещё одно важное направление диверсификации экономики Мангистауской области - развитие сельского хозяйства. Однако отсутствие снега зимой и осадков весной - проблема для фермеров, выращивающих скот и урожай. Поэтому необходимо воспользоваться возможностями, предоставляемыми государством, и начать интенсивное развитие сельского хозяйства. Для нас важно, чтобы фермы совершенствовали сельское хозяйство, используя современные технологические установки и опираясь на научный опыт, - сказал Нурлан Ногаев.




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Эффективности дождевального орошения планируют применить для развития сельского хозяйства в Мангистау


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Комментарии ( 1 )

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Банкир (Посетители) Сегодня, 12:38
А как же установки по вызову дождя? Надо их на полную мощность переводить! А ещё можно обряд провести!!! И, ву-а-ля, поля политы!!!
 
 

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