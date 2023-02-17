В Мангистауской области за последние три года в собственность государства возвращено более трех миллионов гектаров земли

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В селе Бостан проживают 2100 человек, функционирует общеобразовательная школа, ясли-сад и врачебная амбулатория.Прибывшие на встречу с акимом жители села задавали вопросы касательно занятости населения, цен на социально значимые товары, дефицит кадров в сферах образования и медицины, состояния дорог.Рабочий визит акима продолжился в селе Сенек, где проживают более 1800 человек.По словам акима села Сенек Оразгали Бекенбаева, население обеспечено электроэнергией, централизованным бытовым газом, питьевой водой на 100%.Один из вопросов сельчан касался выделения земельных участков для выпаса скота. Руководитель управления земельных отношений по Мангистауской области Есемурат Дузмагамбетов доложил о том, что за последние 3 года в собственность государства в области возвращено более 3 миллионов га земли. Из них 2 миллиона 406 тысяч 441 га неосвоенных земель сельскохозяйственного назначения относится к ТОО «Сенек» Каракиянского района. Получить участок в пользование для пастбищ можно посредством электронных торгов, на конкурсах.В числе победителей проводимых конкурсов акиматом Каракиянского района также есть жители села «Сенек», которые на протяжении многих лет занимаются сельским хозяйством.- По поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева оказывается всесторонняя поддержка развитию сельского хозяйства. Таким образом, будет возможность увеличить поголовье скота, получить богатый урожай сельскохозяйственных культур. Необходимо эффективно использовать поддержку и возможности, предоставляемые государством. В связи с тем, что от этого зависит уровень жизни на селе и доходы сельского населения, акиматам необходимо совместно с другими государственными органами осуществлять системную работу в этом направлении, - сказал Нурлан Ногаев.Глава региона также встретился с жителями села Куланды.По информации акима села Саната Токенова, в сельском округе зарегистрировано 106 крестьянских хозяйств, 175 частных домохозяйств. Большая часть населения содержит адайскую породу лошадей. По сравнению с предыдущими годами поголовье лошадей увеличилось на 6,9%. Это стало возможным благодаря субсидированию маточного поголовья.В прошлом году 6 крестьянских хозяйств из Куланды получили субсидии на маточное поголовье на сумму более 8 миллионов тенге. В этом году размер выделяемых субсидий вырастет – госпподержку уже получат 7 крестьянских хозяйств на сумму почти 14 миллионов тенге, которые сдали документы на субсидирование в конце прошлого года. С мая 2023 года начнется прием заявок на текущий год.Всего в регионе в 2022 году 330 субъектов сельского хозяйства воспользовались мерами государственной поддержки на общую сумму 702 миллиона тенге, из них 14 из Каракиянского района.Аким Мангистауской области на встрече с населением отметил, что люди, занимающиеся сельским хозяйством, могут рассчитывать на поддержку от государства.- Сельское хозяйство является важнейшей частью экономики всех стран мира, так как дает людям продукты питания, сырье для изготовления одежды и текстильных материалов, необходимых в быту. Для того, чтобы в регионе развивалось сельское предпринимательство, государство оказывает всестороннюю поддержку в виде субсидий и кредитов с выгодными условиями. Нужно признать, что трудоустроить всех в нефтяную отрасль не представляется возможным, поэтому необходимо сфокусироваться новых возможностях, одной из которых является развитие сельского хозяйства, - отметил Нурлан Ногаев.