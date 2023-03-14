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Опубликовано: Сегодня, 18:42

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В Каракиянском районе прошел республиканский турнир по дзюдо

В селе Курык Каракиянского района прошел республиканский турнир по дзюдо среди юношей имени народного героя ЕР Шабая Конысулы, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления спорта.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
В турнире, организованном в пятый раз, приняли участие 320 спортсменов 2008-2009 годов рождения из 6 областей республики: Алматинской, Актюбинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской и Мангистауской.

В торжественной церемонии открытия принял участие исполняющий обязанности руководителя управления физической культуры и спорта Мангистауской области Айбек Имашев, пожелавший спортсменам удачи.

По словам тренера Каракиянской районной детско-юношеской спортивной школы по борьбе дзюдо Жалгаса Кушкинбаева, спортсмены соревновались в 16 весовых категориях.

По итогам соревнований чемпионами стали: в весе 32 кг Меиржан Сериккали (Мангистауская обл.), Манас Каржаубай в весе 35 кг (Мангистауская обл.), в весе 38 кг Дулат Кулбош (Мангистауская обл.), в в/к 42 кг Азамат Зейнетулла (Мангистауская обл.), Рысбек Кемельбек в весе 46 кг (Мангистауская обл.), Мирас Канибеков в весе 50 кг (Кызылординская обл.), в в/к
55 кг Улама Хамзе (Мангистауская обл.), в весе 60 кг Али Бекмуратулы (Жамбылская обл.), Нурдаулет Байзак в в/к 66 кг (Актюбинская обл.), в весе 73 кг Рысбек Адильбекулы (Мангистауская обл.), +73 кг Аян Сарсенгали (Атырауская обл.). Среди девушек победу одержали Жулдыз Тынымбай в весе 40 кг (Мангистауская обл.), Меруерт Амангельды в в/к 44 кг (Мангистауская обл.), в весе 48 кг Сындар Слам (Мангистауская обл.), в весе 52 кг Жазира Тапай (Мангистауская обл.), в весе +52 кг Улдана Ходжаназарова (Мангистауская обл.).

Соревнования проходили с 10 по 12 марта.



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