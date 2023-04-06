Министерство культуры и спорта: Больше всего времени иностранные туристы проводят в Мангистауской области

Также в тройку лидеров по длительности визитов вошли города Алматы и Астана.



Так, в прошлом году Алматы посетили более 417 тысяч иностранных гостей. В среднем, они проводили в Южной столице 3-5 дней.



В Астане за это время побывали более 238 тысяч иностранных туристов. В столице они находились в среднем 2-3 дня.



А средняя продолжительность пребывания туристов из других стран в Казахстане составляет четыре дня.



«Длительность визита подчеркивает туристическую привлекательность региона. У Мангистауской области очень большой потенциал, и мы активно работаем над тем, чтобы полностью его реализовать. Идёт подготовка и обучение специалистов, строительство туристской инфраструктуры, ведутся переговоры по новым прямым авиарейсам. Спрос среди иностранцев большой, и мы хотим его удовлетворить», – отметил вице-министр культуры и спорта РК Ержан Еркинбаев.