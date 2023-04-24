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Опубликовано: Сегодня, 18:02

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Мангистауские спортсмены завоевали пять золотых медалей на чемпионате РК по грэпплингу

Мангистауские спортсмены привезли домой 18 медалей, в том числе пять золотых, с чемпионата Казахстана по грэпплингу, проходившему в Павлодаре, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления спорта.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
В первенстве страны среди молодежи, длившемся с 21 по 24 апреля, участвовали почти 650 спортсменов из 19 регионов Казахстана. Они состязались в дисциплинах No-Gi и Gi.

Отличные результаты, по словам специалистов, показали мангистауские грепплеры, в копилке которых после этого крупного соревнования оказалось 14 медалей различного достоинства.

Так, среди спортсменов 2006-2007 г. р. золотую медаль завоевали Еркебулан Исламгали и Сагындык Айтбаев. Серебряными призерами стали Нуралы Нуржан (46 кг), Мирас Исламгали (50 кг), Жалгас Туралиев (63 кг) и Алибек Тулеубаев (76 кг).

Елемес Бакырыс, выступавший в весе 85 кг, стал обладателем золотой и бронзовой медалей в разделах Gi и No-Gi соответственно. Такой же результат в весе 110 кг показал Санжар Сабидулла.

Среди спортсменов 2003-2005 г. р. серебряную медаль в разделе Gi завоевал Аслан Бакыткалиев, обладателем «бронзы» в дисциплине No-Gi стал Бекзат Артыкбай. В этом же разделе в весе 77 кг Темирлан Халидолла взял «бронзу» и «золото» в разделе Gi.

Еще две бронзовые медали команде принесли Еркебулан Мынбосын и Бекарыс Медеуов, выступавшие в дисциплине No-Gi.

А среди девушек обладательницей двух серебряных медалей в обеих программах стала Нуршаттык Жаксыгельдиева.

Отмечено, что эти соревнования являлись отбором на чемпионат мира в Варшаве (Польша). Спортсмены до 17 и до 20 лет, занявшие 1-2 места, будут представлять национальную сборную на мировой арене. Такое право получили 11 мангистауских грепплеров.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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