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Опубликовано: Сегодня, 11:21

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Юные мангистауские спортсмены завоевали золотую и пять бронзовых медалей на чемпионате мира по джиу-джитсу

Юные мангистауские спортсмены завоевали одну золотую и пять бронзовых медалей на чемпионате мира по джиу-джитсу, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления спорта.

фото центра общественных коммуникаций
В Астане во дворце «Jekpe-Jek» имени Жаксылыка Ушкемпирова завершился чемпионат мира по джиу-джитсу среди юношей и девушек (U14), юниоров и девушек (U16), кадетов (U18), молодежи (U21).

Рамазан Есболат из Мангистау стал чемпионом мира по джиу-джитсу среди юниоров в весе 46 кг. Бронзовыми призерами среди молодежи стали: Адебиет Ерсултанов - в категории 50 кг, Утеш Айдын - в категории 81 кг, Нуржан Кабидулла в весе 50 кг, Шынгысхан Алтыбай в весовой категории 42 кг и Жулдыз Бауыржанкызы.

- Чемпион мира Рамазан Есболат провел 4 встречи, досрочно завершив схватку с российским спортсменом (JJIF) и завершив все встречи чистой победой, - рассказал Азамат Кайлыбаев, старший тренер отдела джиу-джитсу Мангистауской районной детско-юношеской спортивной школы им. Шокыра Болтекулы.

На чемпионате выступили 1 207 спортсменов из 42 стран мира, 194 спортсмена представляли национальную сборную Республики Казахстан. Казахстанские спортсмены заняли третье место в общекомандном зачете, завоевав 13 золотых, 18 серебряных, 37 бронзовых медалей. На первом месте - ОАЭ, на втором - Казахстан, на третьем - сборная России.

По словам Азамата Кайлыбаева, параллельно с чемпионатом мира 21 августа прошел чемпионат мира среди юниоров. В этом турнире победителем Кубка мира в весе 60 кг стал Мереке Касымулы, а Куралай Саматкызы в весовой категории 44 кг и Жаркын Габидоллаулы, выступавший в весе 46 кг, выиграли бронзовые медали.




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Юные мангистауские спортсмены завоевали 1 золотую и 5 бронзовых медалей на чемпионате мира по джиу-джитсу


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