Мангистауский спортсмен завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по грэпплингу

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Среди молодежи чемпионского титула достигли Еркебулан Исламгали в весовой категории 42 кг и Бакырыс Елемес в весе 85 кг.На чемпионате мира молодежная сборная Казахстана (это дети в двух категориях - до 17 лет и до 20 лет) заняла первое место в итоговом зачете. В копилку сборной Казахстана мангистауские спортсмены 16-17 лет принесли два золота.Казахстанцы третий год подряд закрепляют за собой статус лучшей молодежной сборной мира, оставляя позади команды Украины и Польши.Сборная Казахстана по грэпплингу Gi заняла общекомандное 1-е место среди мужчин, 2-е место среди женщин, а также третье общекомандное место по секции грэпплинга (мужчины).Молодежные команды в грэпплинг и грэпплинг Gi заняли 1-е общекомандное место.В соревнованиях приняли участие 804 спортсмена из 31 страны мира.Чемпионат мира по грэпплингу UWW проходил в Варшаве (Польша) с 21 по 24 августа.