Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 29 Августа
+24...+23
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 464.05 KZT
  • €1 = 501.45 KZT
  • 1 RUB = 4.87 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 13:53

Просмотров: 0

Мангистауский спортсмен завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по грэпплингу

Мангистауский спортсмен Бекзат Капашов в программе «но ги» на чемпионате мира по грэпплингу стал серебряным призером среди взрослых в весе 66 кг, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления спорта.

фото центра общественных коммуникаций
Среди молодежи чемпионского титула достигли Еркебулан Исламгали в весовой категории 42 кг и Бакырыс Елемес в весе 85 кг.

На чемпионате мира молодежная сборная Казахстана (это дети в двух категориях - до 17 лет и до 20 лет) заняла первое место в итоговом зачете. В копилку сборной Казахстана мангистауские спортсмены 16-17 лет принесли два золота.

Казахстанцы третий год подряд закрепляют за собой статус лучшей молодежной сборной мира, оставляя позади команды Украины и Польши.

Сборная Казахстана по грэпплингу Gi заняла общекомандное 1-е место среди мужчин, 2-е место среди женщин, а также третье общекомандное место по секции грэпплинга (мужчины).

Молодежные команды в грэпплинг и грэпплинг Gi заняли 1-е общекомандное место.

В соревнованиях приняли участие 804 спортсмена из 31 страны мира.

Чемпионат мира по грэпплингу UWW проходил в Варшаве (Польша) с 21 по 24 августа.




Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:

Мангистауский спортсмен завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по грэпплингу


Открыть
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика