В Жанаозене в «Доме творчества школьников» бесплатно занимаются 4 800 учащихся

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По словам директора Дома творчества школьников Жумабике Джамановой, в центре полностью мебелированы конференц-зал школы, Coworking-центр, кабинеты робототехники, для игры в шахматы, занятий мобилографов, музыкальная студия, кабинеты молодого повара, развивающие творческие способности детей. Дом творчества также полностью укомплектован wi-fi, пожарными и радиоустройствами. То есть, у учащихся есть полная возможность заниматься творчеством.- Дети нашей школы уделяют большое внимание новым направлениям. С первых дней ученики проявляли особый интерес к робототехнике. Всего в кружке занимаются 200 детей. Пока мы охватываем детей 10 роботами. В дальнейшем мы планируем увеличить их количество, - сказала Жумабике Джаманова.9- летний ученик Дома творчества Нургиса Ходжагали более месяца посещал занятия по робототехнике. Признается, что ему очень нравится урок.- Прежде всего, мы создаем программу по инструкции, а затем собственного робота. Программа начинает работать после загрузки на робота. Готовимся к предстоящим в мае городским, областным соревнованиям, - говорит Нургиса Ходжагали.По словам руководителя кружка скульптурной лепки Токтагула Бахитова, сегодня в кружке занимаются 500 учащихся. А полки школы творчества заполнены почти 300 изделиями ручной работы, созданными учащимися.- Я преподаю детям с 2011 года. Сегодня у нас около 300 поделок. Работы моих учеников забирают в музеи Алматы, Караганды, Семипалатинска. Сейчас готовлю двух учащихся к конкурсу «Алтын қазына», который пройдет в сентябре в Алматы. Мы представим на конкурсе 10 работ,- говорит Токтагул Бахитов.