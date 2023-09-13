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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:10

Просмотров: 13

Родители учащихся школы №2 Актау возмущены расписанием уроков

По словам родителей, уроки у учеников второй смены в школе №2 будут заканчиваться поздно вечером, и дети вынуждены будут возвращаться домой в темноте.

Иллюстративное фото
Родители учащихся школы №2, которая расположена в 3 микрорайоне Актау, обеспокоены расписанием уроков.

По их словам, уроки у учеников второй смены будут заканчиваться к 20:20.

Родители учащихся школы №2 Актау возмущены расписанием уроков


- У детей по пять-шесть уроков. Заканчиваются они очень поздно, сейчас тем более осень началась. Темнеть будет всё раньше и раньше. Многие знают, что в школу №2 ходят дети не только с 3 микрорайона, но и с ближних микрорайонов. По темноте детям возвращаться домой просто опасно, - жалуются родители школьников.

Также родители учащихся обеспокоены тем, что у детей просто не остаётся время на дополнительные кружки и репетиторов.

- Когда, в какое время дети должны отдыхать, не говорим уже о дополнительных занятиях. С таким расписанием звонков невозможно это всё. Очень просим вернуть прежнее расписание звонков, которое было в прошлом учебном году. Пожалуйста, услышите нас, - жалуются родители школьников.

Сегодня в регионе официально значится 15 школ, занятия в которых стабильно проходят в 3 смены. Еще три школы, как выражаются чиновники «с риском перехода на трехсменку».



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