Родители учащихся школы №2 Актау возмущены расписанием уроков

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Родители учащихся школы №2, которая расположена в 3 микрорайоне Актау, обеспокоены расписанием уроков.
По их словам, уроки у учеников второй смены будут заканчиваться к 20:20.
- У детей по пять-шесть уроков. Заканчиваются они очень поздно, сейчас тем более осень началась. Темнеть будет всё раньше и раньше. Многие знают, что в школу №2 ходят дети не только с 3 микрорайона, но и с ближних микрорайонов. По темноте детям возвращаться домой просто опасно, - жалуются родители школьников.
Также родители учащихся обеспокоены тем, что у детей просто не остаётся время на дополнительные кружки и репетиторов.
- Когда, в какое время дети должны отдыхать, не говорим уже о дополнительных занятиях. С таким расписанием звонков невозможно это всё. Очень просим вернуть прежнее расписание звонков, которое было в прошлом учебном году. Пожалуйста, услышите нас, - жалуются родители школьников.
Сегодня в регионе официально значится 15 школ, занятия в которых стабильно проходят в 3 смены. Еще три школы, как выражаются чиновники «с риском перехода на трехсменку».
По их словам, уроки у учеников второй смены будут заканчиваться к 20:20.
- У детей по пять-шесть уроков. Заканчиваются они очень поздно, сейчас тем более осень началась. Темнеть будет всё раньше и раньше. Многие знают, что в школу №2 ходят дети не только с 3 микрорайона, но и с ближних микрорайонов. По темноте детям возвращаться домой просто опасно, - жалуются родители школьников.
Также родители учащихся обеспокоены тем, что у детей просто не остаётся время на дополнительные кружки и репетиторов.
- Когда, в какое время дети должны отдыхать, не говорим уже о дополнительных занятиях. С таким расписанием звонков невозможно это всё. Очень просим вернуть прежнее расписание звонков, которое было в прошлом учебном году. Пожалуйста, услышите нас, - жалуются родители школьников.
Сегодня в регионе официально значится 15 школ, занятия в которых стабильно проходят в 3 смены. Еще три школы, как выражаются чиновники «с риском перехода на трехсменку».
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