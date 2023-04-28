В селе Кызылсай города Жанаозен откроют новый спортивный комплекс

На строительство спортивного объекта, построенного в рамках проекта «Ауыл-ел бесігі», выделено более 385 миллионов тенге. По словам директора Кызылсайской сельской детско-юношеской спортивной школы №3 Азамата Кожшанова, теперь, помимо физкультурной площадки, у ребят появится фитнес-зал.



Порядка 130 детей смогут регулярно заниматься футболом, волейболом, вольной борьбой, казакша курес, а также дзюдо.



- Мы стараемся, чтобы сельские дети вели здоровый образ жизни, проявляли интерес к спорту. Мы верим в молодых людей, которые будут поднимать флаг нашего государства на международных состязаниях, превозносить спортивную честь страны. Поэтому мы пытаемся создать для этого все условия, - сказал Азамат Кошжанов.



В селе Кызылсай до ввода в действие нового комплекса активно работала спортивная школа, которая была построена в 2005 году. Сегодня в этой школе обучаются около 800 спортсменов, которых обучают 26 тренеров.