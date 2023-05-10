В Бейнеу почтили память погибших в Великой Отечественной войне

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К Вечному огню возложили цветы сотрудники районного акимата, ветераны войны в Афганистане, председатель совета ветеранов, военнослужащие и молодежь района.- Мы почтили память погибших фронтовиков и наших старших братьев и сестер, которые трудились в тылу в тяжелый для страны период, и преклоняемся перед их подвигом. Несмотря на то, что годы идут, времена обновляются, ужасы и горечь войны остаются в памяти каждого человека. Имена тех, кто сражался за Родину, никогда не забудутся. Их героические поступки останутся для нас вечным достоянием, - сказал аким Бейнеуского района Бейнеубек Абилов.Затем участники церемонии минутой молчания почтили память тех, кто не вернулся с войны.В ходе мероприятия была показана постановка «От кешкен бала ғұмыр». Прозвучали песни и представлены танцы военных лет.