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Опубликовано: Сегодня, 15:12

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Аким Тупкараганского района встретился с победителями международного турнира

Аким Тупкараганского района Рахат Елтизаров встретился со спортсменами футбольного клуба «Акшукур», которые стали победителями международного турнира по футзалу среди юношей до U-12 лет в Кыргызстане, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата района.

фото центра общественных коммуникаций
Глава района поздравил юных спортсменов с яркими победами и пожелал успехов в предстоящих соревнованиях.

В соревнованиях номинации «Лучший вратарь» был удостоен Айбар Жакай, а в номинации «Лучший бомбардир» награжден Адай Куаткали.

Команда получила путевку на европейский турнир, который пройдет в сентябре в Тюмени (Россия). Главный тренер - Адилет Асангалиев.

Рахат Елтизаров сообщил, что в ближайшее время в населенных пунктах Саин Шапагатов и Акшукур будет построен футзальный комплекс, соответствующий общим европейским стандартам.

Отметим, что встреча прошла в детско-юношеской спортивной школе, расположенной в селе Акшукур. Спортивный комплекс на 160 мест был открыт в 2021 году.
Сегодня здесь занимаются более 780 участников. Действуют спортивные секции по дзюдо, футболу, каратэ, казахской борьбе, борьбе на поясах, джиу-джитсу и др.

Уже почти два года спортсмены спорткомплекса выступают на европейских, азиатских, международных, республиканских и областных турнирах. Есть 27 спортсменов II разряда, один спортсмен I разряда. Количество кандидатов в мастера спорта - 13.




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Аким Тупкараганского района встретился с победителями международного турнира


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