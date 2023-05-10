Аким Тупкараганского района встретился с победителями международного турнира

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Глава района поздравил юных спортсменов с яркими победами и пожелал успехов в предстоящих соревнованиях.В соревнованиях номинации «Лучший вратарь» был удостоен Айбар Жакай, а в номинации «Лучший бомбардир» награжден Адай Куаткали.Команда получила путевку на европейский турнир, который пройдет в сентябре в Тюмени (Россия). Главный тренер - Адилет Асангалиев.Рахат Елтизаров сообщил, что в ближайшее время в населенных пунктах Саин Шапагатов и Акшукур будет построен футзальный комплекс, соответствующий общим европейским стандартам.Отметим, что встреча прошла в детско-юношеской спортивной школе, расположенной в селе Акшукур. Спортивный комплекс на 160 мест был открыт в 2021 году.Сегодня здесь занимаются более 780 участников. Действуют спортивные секции по дзюдо, футболу, каратэ, казахской борьбе, борьбе на поясах, джиу-джитсу и др.Уже почти два года спортсмены спорткомплекса выступают на европейских, азиатских, международных, республиканских и областных турнирах. Есть 27 спортсменов II разряда, один спортсмен I разряда. Количество кандидатов в мастера спорта - 13.