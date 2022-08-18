В селе Баутино открылся спортивный комплекс на 100 человек

В церемонии торжественного открытия объекта приняли участие аким Тупкараганского района Рахат Елтизаров, руководитель управления физической культуры и спорта области Канат Жумабаев, ветераны района и жители села.Открывая мероприятие, Рахат Елтизаров поздравил жителей с праздником и пожелал им успехов в работе спортивного комплекса.- Президент страны Касым-Жомарт Токаев в своем ежегодном Послании народу Казахстана, отметив, что физическая культура и спорт - основа здоровья каждого казахстанца, уделил особое внимание развитию здорового образа жизни. В целях реализации политики нашего Президента в районе реализуется ряд проектов. Спортсмены нашего района принимают участие в международных, республиканских соревнованиях, побеждают, прославляют наш район. Спортивные комплексы полностью оснащены современным инвентарем. Для жителей города, сел созданы условия для бесплатных занятий спортом. Новый комплекс пополнит ряд объектов, где тупкараганцы смогут реализовывать свои спортивные достижения. Одной из наших главных задач является воспитание здорового поколения через развитие спорта, какого бы вида оно не было. Только развивая спортивный дух, мы сможем обрести светлое и здоровое будущее. Призывая всех заниматься спортом, поздравляю вас с праздником. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, - сказал Рахат Елтизаров.С поздравительной речью к жителям села обратился руководитель управления физической культуры и спорта Мангистауской области Канат Жумабаев. В ходе церемонии главный спортсмен региона вручил молодым спортсменам удостоверения кандидатов в мастера спорта.Честь разрезания ленты была предоставлена ветерану спортивной отрасли, обладателю нагрудного знака «За заслуги в области физической культуры и спорта» Нургельды Демеуову, ветерану спорта, обладателю медали «Ауыл Еңбегі» Куанткану Тулегенову и молодому спортсмену Аманбеку Ерикулы, который является победителем чемпионата РК по кикбоксингу, и получил путевку на чемпионат мира.Спортивный комплекс, возведенный для жителей сёл Баутино и Аташ, построен на средства местного бюджета в рамках проекта «Ауыл – ел бесігі».Строительство спортивного комплекса вместимостью 100 мест началось в апреле прошлого года. Здесь открыты секции по 10 видам спорта. Среди них футбол, волейбол, баскетбол, дзюдо, казакша курес, бокс, армрестлинг, бес тас, асык ату, тогызкумалак.Сельская молодежь может тренироваться в спорткомплексе бесплатно.