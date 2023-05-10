В Мунайлинском районе отметили День Победы

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В торжественном мероприятии приняли участие старейшины районного совета ветеранов и ветераны тыла. На празднике состоялась церемония возложения венков, в ходе которой собравшиеся почтили память погибших солдат.На церемонии выступили заместитель акима района Алибек Утегенов, председатель районного маслихата Берик Жарылгапулы, председатель районного совета ветеранов Чапай Абилов.- В этом году исполняется 78 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне, которая оставила неизгладимый след в истории человечества. Как сказал народный герой Бауыржан Момышулы, война - это память о страданиях и горестях, кровь - это память о сражениях на фронтах и героических подвигах. Это - эхо Победы! Это день, когда поднимается дух самоотверженного подвига, благородства народа, гордо развевается флаг Победы. К сожалению, ряды ветеранов войны и тыла из года в год редеют. Почитание их не ограничивается одним днем, их подвиг всегда прославляется, - сказал заместитель акима района Алибек Утегенов.На мероприятии, посвященном Дню Победы, артисты представили фрагмент призыва казахских воинов в армию в 1941 году. Мероприятие продолжилось песнями и танцами талантливой молодежи района.