Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 10 Мая
+14...+14
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 445.28 KZT
  • €1 = 490.97 KZT
  • 1 RUB = 5.8 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 16:41

Просмотров: 0

В Мунайлинском районе отметили День Победы

В Мунайлинском районе в парке Независимости отметили День Победы, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата района.

фото центра общественных коммуникаций
В торжественном мероприятии приняли участие старейшины районного совета ветеранов и ветераны тыла. На празднике состоялась церемония возложения венков, в ходе которой собравшиеся почтили память погибших солдат.

На церемонии выступили заместитель акима района Алибек Утегенов, председатель районного маслихата Берик Жарылгапулы, председатель районного совета ветеранов Чапай Абилов.

- В этом году исполняется 78 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне, которая оставила неизгладимый след в истории человечества. Как сказал народный герой Бауыржан Момышулы, война - это память о страданиях и горестях, кровь - это память о сражениях на фронтах и героических подвигах. Это - эхо Победы! Это день, когда поднимается дух самоотверженного подвига, благородства народа, гордо развевается флаг Победы. К сожалению, ряды ветеранов войны и тыла из года в год редеют. Почитание их не ограничивается одним днем, их подвиг всегда прославляется, - сказал заместитель акима района Алибек Утегенов.

На мероприятии, посвященном Дню Победы, артисты представили фрагмент призыва казахских воинов в армию в 1941 году. Мероприятие продолжилось песнями и танцами талантливой молодежи района.




Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:

В Мунайлинском районе отметили День Победы


Открыть
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика