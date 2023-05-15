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Опубликовано: Сегодня, 16:35

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В населённом пункте Аташ строится детская игровая площадка

В посёлке Аташ села Баутино Тупкараганского района строится детская игровая площадка, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата района.

Фото Центра общественных коммуникаций
В настоящее время строительные работы ведутся общественным объединением общества инвалидов «Ел-Мураты». Проектом предусмотрена и workout-площадка. Данный объект будет введён в эксплуатацию до конца года.

Аким села Баутино Еркебулан Жеткизгенов сообщил, что общая площадь детской игровой площадки составляет 26х13 метров.

Внутри площадки планируется установить скамейки, детские горки и качели.

На сегодняшний день выложен фундамент, построено ограждение. Теперь строителям предстоит уложить дополнительный слой и выложить искусственное покрытие.

Отметим, что до настоящего времени на личных приёмах акима района и встречах с жителями поступило много обращений по строительству детской игровой площадки в населённом пункте Баутино.

- В этом году на внутрипоселковых улицах установлено два дорожных препятствия, заменены устаревшие дорожные знаки на новые. Строительство пешеходных дорожек в селе Аташ также входит в план наших работ, - говорит аким села Еркебулан Жеткизгенов.



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