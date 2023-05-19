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Опубликовано: Сегодня, 18:42

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Печатные машинки, старые фотоаппараты и выпуски газет 1934 года: в ТОО «Мангыстау-Медиа» открылся музей

Мини-музей посвящён 10-летию создания ТОО «Мангыстау-медиа». Создатели музея попытались отследить историю мангистауской журналистики, которая тесно связана с медиахолдингом, передаёт Центр общественных коммуникаций.

Фото Центра общественных коммуникаций
Когда-то в медиахолдинг входили две областные, две городские, пять районных газет и журнал «Шеркала». Сейчас в составе ТОО «Мангыстау-Медиа» две областные газеты: «Мангыстау» и «Огни Мангистау», городская газета «Жана Озен», пять районных газет и сайт mangystaumedia.kz.

- Мы постарались отследить каждое издание, его историю, как менялись названия, кто стоял у истоков. Самый старый экспонат в музее – это выпуск газеты «Колхоз жолы», газета тогда выходила на латинице. Она начала издаваться в 1931 году, но в нашем музее представлен один из выпусков 1934 года. Кроме того, есть выпуск газеты 1942 года «Сталин жолы». Все экспонаты, которые представлены в музее, были переданы в дар самими редакциями, ветеранами журналистики или их близкими, - рассказывает директор ТОО «Мангыстау-Медиа» Гульмира Абишева.

Среди экспонатов музея печатные машинки, фотоаппараты разных лет (есть даже 1980 года с эмблемой Олимпиады), кассетные диктофоны, служебные удостоверения и личные вещи ветеранов журналистики, фотографии с различных мероприятий, будней и праздников редакций, подарки от консульств разных государств.

Кроме того, в музее представлена и современная история ТОО «Мангыстау-Медиа». Здесь награды журналистов на профессиональном поприще, кубки и медали за спортивные достижения.

- Мы надеемся, что, посетив выставку, журналисты-ветераны решат ещё что-нибудь передать в дар музею. Молодые журналисты должны знать историю, тем более, что сейчас молодёжь практически и не знает, что такое печатная машинка, со временем забудутся и диктофоны, и фотоаппараты. Я уверена, что экспозиция музея будет только пополняться, и мы увидим ещё много интересных экспонатов, у каждого из которых будет своя история, - отметила Гульмира Абишева.




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Печатные машинки, старые фотоаппараты и выпуски газет 1934 года: в ТОО «Мангыстау-Медиа» открылся музей


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