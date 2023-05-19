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Опубликовано: Сегодня, 17:54

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В Актау открылась выставка известного фотожурналиста Таланта Кусаина

В Актау к 50-летию со дня выхода в свет газеты «Мангыстау» и к 10-летию ТОО «Мангыстау-Медиа» прошла выставка фотокорреспондента Таланта Кусаина, передаёт Центр общественных коммуникаций.

Фото Центра общественных коммуникаций
Ветеран-фотожурналист, посвятивший всю свою жизнь фотожурналистике, сегодня один из немногих, кто смог создать настоящий фотожурнал региона. На выставке были представлены фотографии Таланта Кусаина, который смог запечатлеть многие мгновения из жизни мангистаусцев за последние 40 лет. В мероприятии приняли участие министр информации и общественного развития Казахстана Дархан Кыдырали, аким Мангистауской области Нурлан Ногаев, депутат Сената Нурторе Жусуп, депутат Мажилиса Жанарбек Ашимжан, руководители республиканских и региональных медиахолдингов.

- Эта выставка положит начало предстоящей масштабной фотовыставке. На протяжении многих лет некоторые фотографии не всегда можно было представить публике. И это будет настоящая история нашего края в фотографиях, - говорит ветеран-фотограф.

Стоит отметить, что помимо региональных изданий, его фотографии часто публикуются на страницах республиканских СМИ.

- Представленные на сегодняшней выставке фотографии были тщательно отобраны. Я хотел показать разные страницы из жизни региона. Например, фотографии обязательно убедят посетителей выставки, что Мангистау - это музей под открытым небом. Я уверен, что те, кто посетит выставку, останутся под впечатлением, - сказал Талант Кусаин.




Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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В Актау открылась выставка известного фотожурналиста Таланта Кусаина


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