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Опубликовано: Сегодня, 18:30

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Впервые в Актау проходит чемпионат мира по шахматам среди школьных команд - World Schools Team Championship

Школьники-любители шахмат съехались в Актау со всех уголков мира для того, чтобы защищать честь своей школы и страны. Мероприятие организовано Международной и Казахстанской Федерациями Шахмат, при поддержке акимата Мангистауской области, а также Министерства культуры и спорта РК и Министерства просвещения РК. Генеральным партнером и спонсором выступил «Freedom Holding Corp», сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области
Торжественная церемония открытия World Schools Team Championship состоялась 4 августа в здании Ассамблеи народов Казахстана. Сам турнир будет проходить до 8 августа в «Halyk Arena». Посетить турнир можно ежедневно согласно расписанию, представленному на официальном сайте чемпионата: https://wstcc2023.fide.com/.

В рамках церемонии открытия участников поприветствовал Президент международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.

- Вы победители и настоящие звезды своих стран, вы уже многого достигли, приехали со всего мира на берег Каспийского моря. Мы благодарны Казахстану, всей стране, Казахстанской федерации шахмат, акимату Мангистауской области и, конечно, Freedom Finance за организацию этого чемпионата. Мы надеемся, вы вернетесь домой с приятными воспоминаниями, насладитесь счастливыми моментами, обретете новых друзей, приехавших с разных континентов. Верю, что вы продолжите играть за свои страны и выступать на соревнованиях. Несколько месяцев назад мы думали, что привезти сюда более 50 стран – практически невыполнимая миссия, но все вместе мы воплотили нашу идею в реальность. И я хочу, чтобы каждый из вас мечтал о чем-то, казалось бы, невозможным и достигал этого. В апреле мы провели в Астане чемпионат мира по шахматам и это событие сделало Казахстан одной из шахматных столиц. Спасибо всем, кто верил и работал с нами. Считаю, что в Казахстане сейчас настоящий бум шахмат. Цель FIDE осуществить это в каждой стране, к чему мы стараемся прийти, что не так просто, но нет ничего невозможного, - сказал Аркадий Дворкович.

Чемпионат проходит в двух возрастных категориях: до 12 лет и до 18 лет, с участием около 400 участников из 53 стран. Самый долгий путь до Актау преодолели участники из Парагвая, Перу и Мадагаскара. Впечатляющая география участников включает школьников из четырех континентов, что создаст уникальную атмосферу дружелюбного соперничества и культурного обмена.

Впервые в Актау проходит чемпионат мира по шахматам среди школьных команд - World Schools Team Championship



У шахматного спорта в Казахстане есть большой потенциал. Такое мнение высказал президент Казахстанской федерации шахмат Тимур Турлов.

- География крупных казахстанских шахматных турниров выходит за пределы двух столиц – Астаны и Алматы. Сегодня мы на красивейшем побережье Каспийского моря. Проведение этого чемпионата в полной мере соответствует нашей стратегической задаче по формированию интеллектуальной нации, укреплению человеческого потенциала, и продвижению культа знаний. И именно школьные шахматы должны сыграть в этой работе ключевую роль. Не сомневаюсь, что этот турнир пройдет в атмосфере хорошего настроения, а честный соревновательный дух подарит всем нам красивейшие партии, - сказал Тимур Турлов.

Впервые в Актау проходит чемпионат мира по шахматам среди школьных команд - World Schools Team Championship


10 школ из шести городов Казахстана представят страну на чемпионате, и ребята с нетерпением готовились к соревнованиям, чтобы продемонстрировать высокий уровень своей игры.

Казахстан на чемпионате представят:
• IT школа-лицей, Актау;
• Школа-лицей №7 им. Н. Марабаева, Актау;
• Специализированный лицей №92 им. М. Ганди, Алматы;
• Республиканская физико-математическая школа, Алматы;
• Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления г. Алматы;
• Школа-лицей №72, Астана;
• Республиканская физико-математическая школа, Астана;
• Областной лицей-интернат «Білім-Инновация», Атырау;
• Школа-лицей № 8 для одаренных детей, Павлодар;
• IT-лицей №9 имени О. Жолдасбекова, Шымкент.

Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев выразил надежду на то, что турнир пройдет на высоком уровне, и участники чемпионата смогут полностью проявить свой потенциал и продемонстрировать выдающиеся результаты.

Впервые в Актау проходит чемпионат мира по шахматам среди школьных команд - World Schools Team Championship


Проведение в Мангистау такого масштабного мирового события станет отличным мотиватором для молодого поколения заниматься шахматами и достигать еще больших успехов. Как ранее отметил президент страны Касым-Жомарт Токаев, шахматы в Казахстане получают достойное развитие, данное мероприятие проводится во исполнение его поручения. Тысячи детей по всему миру будут наблюдать за турниром. Школьники четырех континентов собрались на берегу Каспия, чтобы с достоинством защитить честь своей школы и страны. Уверен, что в будущем эти таланты покорят большие рубежи и станут чемпионами. Стоит отметить также заслугу тренеров и родителей, ведь за каждой победой стоит их труд, - сказал Нурлан Ногаев.

Символический первый ход в категории до 18 лет сделал аким Мангистауской области Нурлан Ногаев, а на первой доске в категории до 12 лет ход выполнил Президент Казахстанской федерации шахмат Тимур Турлов.

Впервые в Актау проходит чемпионат мира по шахматам среди школьных команд - World Schools Team Championship


Помимо официальной части, для участников и гостей была организована насыщенная экскурсионно-развлекательная программа, которая делает этот чемпионат еще более запоминающимся и интересным.

Впервые в Актау проходит чемпионат мира по шахматам среди школьных команд - World Schools Team Championship


Таким образом, этот исторический чемпионат мира в Актау станет праздником для всех любителей шахмат и даcт возможность молодым шахматистам со всего мира продемонстрировать свои навыки, насладиться дружественной атмосферой и обрести новых друзей.

Впервые в Актау проходит чемпионат мира по шахматам среди школьных команд - World Schools Team Championship



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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